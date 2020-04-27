Итальянец помогает красноярским пенсионерам. ФАН-ТВ

Итальянец Валерио Занетти помогает русским пенсионерам в Красноярке. Валерио — преподаватель иностранного языка. Из-за эпидемии коронавируса сейчас работы стало меньше, а, значит, появилось больше свободного времени. Месяц назад он присоединился к акции #МЫВМЕСТЕ, которую ОНФ проводит по всей стране.

«У меня много хороших русских друзей, которые спасали меня в жизни несколько раз, поэтому мне очень повезло, что я нашел здесь настоящее русское милосердие», — признается Валерио Занетти.

Волонтеры помогают пожилым людям, тем, кто входит в группу риска и находится на строгой самоизоляции. Добровольцы приносят пенсионерам продукты и лекарства. За один день Валерио Занетти с напарником навещают четыре, пять человек. Всего же с начала карантина, участники акции проведали уже больше 2000 человек в Красноярском крае.