Садальский придумал название для эротического шоу Богомолова

Москва, 27 апреля. Актер и телеведущий Станислав Садальский пошутил о том, что режиссер Константин Богомолов благодаря новому увлечению супруги Ксении Собчак представит в драматическом театре на Малой Бронной эротическое шоу со своим участием.

На прошлой неделе стало известно о планах телеведущей и журналистки Собчак заняться крабовым бизнесом на Дальнем Востоке. Садальский, известный своими саркастическими высказываниями о звездах шоу-бизнеса, не смог пройти мимо этой новости.

Актер тут же связал новое увлечение Собчак с давним пристрастием ее супруга — театром.

«Главное событие грядет в светской жизни театральной Москвы… В новом 2021 году, во время представления в театре на Малой Бронной зрителей будут потчевать свежайшими крабовыми палочками», — написал он в посте в Instagram.

Садальский пошутил, что по окончании пандемии коронавируса Богомолов поставит эротическое шоу, в котором примет непосредственное участие. Актер даже придумал ему название — «Крабовая палочка Константина».

«Одно плохо! Бездумная добыча Ксении крабовых палочек лишает крабов возможности размножаться», — констатировал он.

Собчак недавно похвалилась волонтерской деятельностью в период эпидемии коронавирусной инфекции, что вызвало негативную реакцию некоторых пользователей Сети. Они сочли, что журналистка на самом деле не помогает, а «пиарится».