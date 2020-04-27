Романов: Танкеры у Калифорнии стали предвестниками «нефтяного инсульта» США

Политолог Роман Романов заявил о предстоящей смерти сланцевой отрасли Соединенных Штатов Америки.

Береговая охрана США сообщила, что у берегов Калифорнии на протяжении последних дней стоят десятки нефтяных танкеров. По данным на четверг, 23 апреля, у порта Лонг-Бич на якорь встали 27 танкеров. При этом диспетчеры портов и военные отслеживают «уникальную ситуацию» — им приходится обеспечивать безопасность других судов и окружающей среды.

Комментируя ситуацию, политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что в танкерах находится ранее купленная нефть, которую сейчас по сути просто некуда девать из-за переполненных хабов и нефтехранилищ.

«Но тут есть еще и другие подводные моменты. Вспомним, что 12 апреля была заключена новая сделка Опек+ и тогда официально заявлялось, что любые ценовые войны на рынке нефти закончились, но это не совсем так. Как говорят многие американские политики, Саудовская Аравия и Российская Федерация продолжают убивать нефтяную сланцевую отрасль США, это продолжается не через наращивание рынка, а через демпинг и продажу нефти, которая была добыта в предыдущий период», — говорит эксперт.

Еще до заключения новой сделки Саудовская Аравия резко нарастила объемы добычи сырья и направила его на рынок США. И буквально 12 апреля было подготовлено 20 крупнейших в мире танкеров, после чего они и направились к американскому побережью.

«Прямо сейчас внутри США идет довольно яркая дискуссия, и ряд аналитиков, а также политиков уровня сенаторов заявляют о том, что это не просто танкеры, а своеобразные 20 ядерных нефтяных боеголовок, которые, достигнув Соединенных Штатов, сделают так, что США фактически некуда будет девать нефть. Я напомню, что, например, хаб в Оклахоме по сути является главным продажным хабом при распределении в США, и этот хаб примерно неделю назад был заполнен на 80%, а текущими темпами добычи и продажи нефти в США его полное заполнение должно случиться примерно через 2-3 недели», — продолжает собеседник ФАН.

Если хаб будет заполнен на все 100%, то торговля нефтью в США фактически встанет, соответственно, можно ожидать смерть сланцевой нефтяной отрасли Соединенных Штатов Америки, ведь страна не экспортируют свою нефть из-за ее высокой стоимости. Главным потребителем сланцевой нефти являются сами США.

«Если сегодня будут заполнены все хранилища в США, фактически сланцевой отрасли Америки некуда будет добывать свою нефть, что приведет к ситуации, когда большинство вышек или месторождений должны будут быть остановлены. На текущий момент уже около 30% сланцевых скважин либо находятся в зоне прямой заморозки, либо уже заморожены. Это говорит о фактическом свертывании так называемой «сланцевой революции». Уже прямо сейчас можно заявить, что эта революция закончилась. А как только остальные хранилища будут заполнены — фактически можно будет говорить если не о смерти, то об инфаркте или инсульте нефтяной отрасли США. А танкеры — это предвестники нефтяного инсульта США», — заключил Романов.

Напомним, по данным газеты The Wall Street Journal, из-за перенасыщения рынка нефти в хранилищах на суше не хватает места. Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки. Мировые нефтехранилища также быстро заполняются из-за падения спроса на фоне пандемии COVID-19. На прошлой неделе минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 миллиона баррелей.