Коронавирус 27 апреля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В Кремле спрогнозировали срок выхода РФ на плато по коронавирусу, Минфин выразил готовность поддерживать россиян в случае продления эпидемии. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 27 апреля

— Всего зараженных 2 996 993 (+73 403 за сутки) — Скончались 207 016 (+3710 за сутки) человек — Выздоровевших 880 947 (+41 858 за сутки) пациента

Данные по России на утро 27 апреля

На 27 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 87 147 (+6198), выздоровело 7346 (+579), умерло 794 (+50). Лидерство по числу новых заболеваний удерживают Москва (+2871), Московская (+638) и Нижегородская (+207) области.

Данные по Украине на 27 апреля

По информации министерства здравоохранения, официально на территории Украины на утро 27 апреля было зарегистрировано 9009 (+392 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 220 человек (+11 за сутки), всего выздоровело 864 (+24 за сутки).

Самая большая заболеваемость была зафиксирована в Черновицкой области (1375 человек), Киеве (1220 человек), Ивано-Франковской (761 человек), Тернопольской (612 человек) и Киевской областях (570 человек).

Выход на плато

Через несколько месяцев россияне забудут тяготы, которые были вызваны распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «АиФ».

Он обратил внимание на то, что критическая фаза в Испании и Италии продолжалась «максимум полтора месяца».

«И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что трудности, конечно, не забудутся у тех, кто потерял близких или сам серьезно переболел. При это он обратил внимание, что каждому придется работать над тем, чтобы минимизировать последствия пандемии нового типа коронавируса для своей жизни. Это будет непростым периодом, уверен он.

Поддержка населения

Министерство финансов Российской Федерации готово выделить дополнительно столько средств, сколько потребуется для поддержания населения и экономики страны в случае продления ситуации с распространением коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений. С таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что руководство страны готово к продолжению такой линии, несмотря на то, что это дорого обходится государственному бюджету.