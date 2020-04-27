Лолита рассказала, как съемки клипа лишили ее возможности иметь детей

Москва, 27 апреля. Певица Лолита Милявская рассказала, как из-за преданности профессии ей пришлось подвергнуть опасности свое здоровье и даже жизнь. В эфире телешоу с Максимом Галкиным «Сегодня вечером» на Первом канале она сообщила, как зимой 1994 года при температуре воздуха в минус 26 градусов, а воды — всего 12, шли съемки клипа «Баден-Баден».

Милявская объяснила, что в день съемок сильно замерзла. При этом она также едва не утонула — большой парик, сделанный специально для съемок, намок и утянул ее под воду.

«С этого начались мои большие классные женские приключения. Вот этот «подвиг» стоил мне возможности деторождения. Я бы сейчас не делала таких экспериментов!» — подчеркнула она.

Напомним, психотерапевт Марина Ларина объяснила причину появления карантинного челленджа, участники которого должны на камеру отстричь себе волосы.

Первым этот челлендж запустила певица Ольга Бузова, вскоре его подхватила ее коллега Лолита Милявская. Ларина объяснила, что данное испытание появилось не случайно. Оно говорит о некоей психической неустойчивости запертых в четырех стенах женщин.

Ранее Милявская опубликовала ролик в Instagram, в котором продемонстрировала результат покраски волос в домашних условиях. Также она иронично поблагодарила жителей Китая за карантин.

Поклонники Лолиты любят ее не только за творчество, но и за юмор в социальных сетях. Как и все остальные россияне, звезда не может прибегнуть к услугам профессионального парикмахера в условиях самоизоляции, поэтому ей пришлось совершенствовать свою прическу самостоятельно.