Совершить невозможное: российский парашютный десант высадился на арктический лед

На прошлой неделе Воздушно-десантные войска и Силы специальных операций России провели уникальные учения, в ходе которых боевые подразделения десантировались парашютным способом на площадку, расположенную на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Так не приземлялся никто и никогда — российские десантники в очередной раз доказали, что для них нет невыполнимых задач. Высотный прыжок был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

На минуточку, это всего лишь в тысяче километров от Северного полюса и значительно севернее трассы, по которой проходит Северный морской путь (СМП). Групповое десантирование с трех самолетов Ил-76 было произведено с высоты 10 тысяч метров с использованием кислородного оборудования на парашютах новой системы, которые позволили десантникам приземлиться в строго определенную точку. В течение трех суток высаженные подразделения ВДВ и ССО решали задачи по обнаружению диверсионных групп противника (впервые за долгие годы из числа «условного противника» исчезли «террористы», а появился более реальный враг), которых искали как в пешем порядке, так и с использованием беспилотных средств воздушной разведки. По обнаруженному противнику «наносился удар» штурмовой авиацией. В завершении учений разведгруппы осуществили налет на «лагерь диверсантов».

Замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, присутствующий на учениях, заявил, что, несмотря на сложности в решении подобных задач, такие учения в будущем станут регулярными.

«Подобные учения мы будем проводить ежегодно: в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения», — сказал Юнус-Бек Евкуров.

Шесть лет назад ВДВ уже высаживали парашютным способом целый батальон из состава 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на площадку острова Котельный (это примерно 1600 км до Cеверного полюса), который входит в группу Новосибирских островов в море Лаптевых, а также примыкает к Северному морскому пути. В 2014 году 350 десантников провели классическую операцию по захвату аэродрома и нескольких объектов на этом острове, проявив уникальные возможности — решать невыполнимые, казалось бы, задачи. В тот день, осознав случившееся, вздрогнул не один генерал в иностранных штабах.

А теперь смотрим: Северный морской путь и природные богатства прилегающего шельфа были, есть и будут предметом вожделения ряда государств, выражающих сомнения в историческом праве России на владение данными ресурсами. Пока что эти сомнения выражены в виде личного мнения некоторых политиков и общественных деятелей. Однако динамика глобальных изменений в мировом военно-политическом пространстве не исключает возникновения ситуации, когда требования «поделиться» территорией или изменить ее правовой статус станут предметом официальной международной дискуссии.

Если дело дойдет до прямого вмешательства, тогда основой твердости своей позиции у России будет только реальная способность защитить свои ресурсы силой — силой тех военных структур, которые в настоящее время развертываются вдоль всего СМП. А еще возможность такого маневра, чтобы можно было в любом месте российской Арктики дать по зубам любому супостату.

А пока Россия накапливает в Арктике свой оборонительный потенциал: на боевое дежурство заступают радиотехнические и зенитно-ракетные подразделения ПВО, расчеты противокорабельных ракетных комплексов, строится сеть военных аэродромов, арктические мотострелковые подразделения осваивают способы ведения боевых действий в суровых условиях Заполярья, а десантные подразделения тренируются прыгать в любой арктический район — туда, где может потребоваться присутствие этих «вежливых людей».