Молодая жена Цекало показала фото голого супруга

Москва, 27 апреля. Молодая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин без стеснения делится откровенными подробностями личной жизни. Она опубликовала в Instagram обнаженный снимок продюсера.

На опубликованном фото Цекало стоит без одежды около картины, которую нарисовала его жена. Несмотря на неидеальное тело, нагота продюсера, кажется, совсем не смущает. При этом 28-летняя художница часто делится откровенными работами, ее картины можно назвать провокационными.

Отношения Эрвин и Цекало начались в 2018 году, а весной прошлого года пара поженилась. Девушка является уроженкой Казахстана, однако проживает в США. Несмотря на большую разницу в возрасте, совместная жизнь пары полна страсти.

Для Цекало этот брак стал четвертым. Ранее Эрвин сделала редкое признание, заявив, что совершенно не умеет готовить, но компенсирует отсутствие кулинарных талантов в постели. Продюсера такая «компенсация» устраивает, ведь ради Эрвин он бросил сестру исполнительницы Веры Брежневой Викторию, которая родила ему двоих детей.

Супруга продюсера уже публиковала откровенные снимки личной жизни. Она выложила фото, на котором видно, как обнажившийся по пояс Цекало готовит для любимой завтрак.