Второй пакет антикризисных мер начнет действовать в России в ближайшее время

Москва, 27 апреля. Второй антикризисный пакет мер для поддержки россиян и экономики страны в условиях пандемии коронавируса начнет действовать в ближайшее время, заявил премьер- министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства подчеркнул, что для реализации второго антикризисного плана уже принята вся необходимая нормативная база. Более того, уже сейчас некоторые из новых решений начали действовать.

Он также анонсировал подготовку третьего антикризисного пакета мер по восстановлению нормального ритма работы экономики после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Предложения будут разработаны министерством экономического развития до 30 апреля.

Ранее, как отмечает НСН, глава МЭР РФ Максим Решетников сообщал, что правительство подготовит и четвертый пакет мер для поддержки бизнеса в новых нестабильных экономических условиях.

Напомним, за минувшие сутки в РФ было зарегистрировано 6198 случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в нашей стране выросло до 87 147.