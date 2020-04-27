Бутина призвала изменить меру пресечения россиянам в зарубежных тюрьмах из-за пандемии

Москва, 27 апреля. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и депортированная на родину, призвала из-за пандемии коронавируса изменить меру пресечения соотечественникам, содержащимся в тюрьмах Европы и США.

Родственники россиян, отбывающих наказание за рубежом, подготовили и отправили открытое обращение председателю Совета по правам человека в ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер. Они попросили в это сложное для мира время проявить гуманизм в отношении заключенных.

«Просим ходатайствовать перед уполномоченными органами стран, в тюрьмах которых содержаться граждане России, о временном изменении им меры пресечения на не связанную с лишением свободы, возможности отбывать наказание в России, а в необходимых случаях находиться в ожидании суда на родине под гарантией предстать перед судом в назначенный срок после окончания пандемии», — говорится в тексте обращения.

Бутина, участвовавшая в подготовке обращения, напомнила, что Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) недавно составил свод принципов обращения с гражданами, находящимися в местах лишения свободы, на фоне распространения коронавируса нового типа.

Комитет считает, что страны — члены Совета Европы должны пересмотреть практику помещения людей в тюрьмы и, насколько это возможно, отдать приоритет альтернативным санкционным мерам.

Напомним, американский суд признал Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил к 18 месяцам тюремного заключения. По версии американских спецслужб, россиянка не зарегистрировалась в качестве иноагента при министерстве юстиции США. В стране она находилась по студенческой визе.

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) запустил эстафету помощи девушке. На ее счет были перечислены миллионы рублей, необходимые для оплаты услуг адвокатов. Фонд активно призывал общественные и политические организации оказывать удерживаемой в США россиянке осязаемую помощь и всячески поднимал эту тему.

Бутина 25 октября прошлого года была освобождена из федеральной тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида.