Как бойцы «Лива аль-Кудс» борются с остатками боевиков ИГИЛ* — видео ФАН

Сирийская пустыня — «бадия» — давно стала убежищем для выживших банд запрещенных в России террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Исламисты прячутся в пещерах и самодельных схронах, и периодически атакуют как правительственные силы, так и мирное население — чтобы добыть еды и захватить заложников. Патрули сирийской гвардии и народного ополчения вынуждены совершать регулярные глубокие антитеррористические рейды в пустыню.

Корреспонденты Федерального агентства новостей стали свидетелями одного из таких рейдов, проведенного бригадой палестинского ополчения «Лива аль-Кудс».

Обеспечить постоянный контроль над огромными выжжеными солнцем пространствами — невозможно. Тем не менее бойцы «Лива аль-Кудс» стараются максимально быстро и жестко реагировать на любые тревожные данные, поступающие из пустыни.

Регулярные проверки окраин подконтрольной территории, населенных пунктов, дорог, сбор дополнительной информации и разведданных. Их источником, как правило, являются населяющие бадию бедуинские племена. Полукочевой образ жизни, поиск новых скудных пастбищ для овец и верблюдов традиционно вынуждает странников пустыни забираться в самые глухие ее уголки — где, как правило, и прячутся малочисленные исламистские банды. То, что нельзя разглядеть даже с помощью разведывательного беспилотника, может случайно обнаружить пастушья собака.

В этот раз именно бедуины сообщили командованию бригады о том, что недалеко от населенного пункта Сальх аль-Ибрахим орудуют игиловцы. Бедуины расстроены и напуганы. Вооруженные бандиты взяли в заложники нескольких их соплеменников и потребовали выкуп в несколько сотен голов скота.

Информация напрямую поступила командиру бригады «Аль-Кудс», после чего личный состав большой колонной отправился на поиск исламистской банды.

Дороги бадии, как и раньше, таят множество смертельных сюрпризов. Мины, дозорные и снайперские пары боевиков, необезвреженные самодельные взрывные устройства, внезапные засады — здесь каждую секунду надо быть начеку.

Командир бригады Шади Мухаммад Хадид за рулем своего внедорожника тщательно осматривает подозрительные места, и в случае малейшего подозрения незамедлительно организует проверку. Как правило, бойцы делают несколько выстрелов по подозрительным объектам и по необходимости выдвигаются небольшими группами, чтобы окончательно удостовериться в отсутствии опасности.

Прибыв на место, обозначенное пастухами-бедуинами, несколько десятков бойцов отправляются искать следы боевиков ИГИЛ.

Заняв одну из высот, командир «Аль-Кудс» руководит своими бойцами, следя за обстановкой. В первую очередь машины со стационарными пулемётами и гранатомётами занимают точки на высотах, чтобы прикрывать солдат. Бойцы в это время выдвигаются на места, где могут прятаться террористы. В нашем случае — это маленькая заброшенная деревня: несколько домов, пыльные дворики, дорога и колодец, которым регулярно пользовались боевики. Здесь же исламисты соорудили небольшую систему рвов и ограждений, за которыми могли прятать свою технику и вести огонь по военным.

Проверка показала, что банда покинула эту местность, предпочитая не вступать в бой с бойцами «Аль-Кудс», и увела заложников с собой вглубь пустыни. Бойцы бригады на всякий случай прочесывают территорию вокруг деревни. Иногда боевики мастерски маскируют свои тайные схроны и таким образом могут базироваться в нескольких десятках метров от окраины деревни. Если она выглядит заброшенной — это вовсе не значит, что террористов здесь нет.

Окончив осмотр территории, Шади Мухаммад Хадид проверяет, все ли бойцы вернулись назад. Он и сам хорошо знает, каково угодить под внезапный удар исламистов. В декабре прошлого года его автомобиль наехал на хорошо замаскированную мину. Тогда Хадид получил серьезные ожоги и ранения, но смог выжить.

«Во время патрулирования Сирийской пустыни, 25 декабря 2019 года, в районах Апнитан и плотины Файяд, было уничтожено 33 террориста и 5 транспортных средств боевиков. Автомобиль, на котором мы передвигались, наехал на мину и подорвался. Некоторые из тех, кто тогда находился со мной погибли», — сообщил корреспонденту ФАН Шади.

По его словам, никакие методы и действия боевиков в отношении мирного населения и военнослужащих, будь то запугивания, или минирование трасс на пути следования автомобилей, не помешают ему и его бойцам продолжить поиск и уничтожение боевиков, — чтобы полностью очистить всю сирийскую землю от террористических бандформирований.

«Спасибо русским друзьям, которые контролируют ситуацию вместе с нами и оказывают нам моральную и военную поддержку», — подытожил Хадид.

1 Организация запрещена на территории РФ.