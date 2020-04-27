Тимати призвал поклонниц Крида не обижаться на себя «пенсионера»

Москва, 27 апреля. Российский исполнитель Тимати высмеял музыканта и бывшего коллегу по лейблу Black Star Егора Крида, который является кумиром многих девушек.

Напомним, что в прошлом году Крид принял решение не продлевать контракт с Black Star и покинул лейбл после семи лет сотрудничества. Певец заявил, что перерос его, и поскольку самостоятельно пишет песни и занимается монтажом клипов, не хочет работать «под продюсером».

Возможно, отказ исполнителя от сотрудничества с известным продюсерским центром задел Тимати, его главную звезду, и он вступил в диалог с поклонницами молодого артиста, где не упустил возможности подколоть бывшего партнера и показал реальное отношение к нему, передает портал «7 дней.ру».

«Девочки, маленькие вы мои, не обижайтесь на пенсионера. Крид лучший, самый смелый, талантливый и, самое главное — красивый! Я до сих пор с трудом переживаю его уход, вы правы. Вы вместо критики меня бы лучше поддержали, мне плохо и грустно без Егорки», — язвительно высказался он.

Крид на выпад своего бывшего босса пока не отреагировал.

Бывший участник Black Star в свое время вышел из состава лейбла практически без потерь. Над ним висела угроза лишения псевдонима и репертуара. Отмечалось, что права на товарный знак «Егор Крид» принадлежат компании, поэтому для сольных проектов певец может использовать свою настоящую фамилию — Булаткин. Однако исполнителю удалось сохранить раскрученное сценическое имя. Правда, по некоторым данным, добиться этого он смог не самостоятельно, а с помощью влиятельных друзей.