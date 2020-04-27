Депутат Бессараб назвала избыточным перенос майских праздников в 2020 году

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников на более поздний срок в связи с режимом самоизоляции, введенным из-за распространение коронавируса. По мнению члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такой перенос будет «избыточным».

«Я думаю, что перенос майских праздников на поздний срок — это избыточная норма. За время, что в России действует режим самоизоляции, мы все успели пообщаться с семьей, со своими близкими и родными. Потому что, работая удаленно, — я сама в таком режиме работала — ты многое успеваешь делать по дому, потому что высвобождается время, которое тратилось на дорогу до работы», — заметила Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей.

Вместе с тем депутат считает, что очень важно поздравить трудящихся именно 1 мая, а ветеранов — 9 мая.

«Эти даты очень важны для нашей страны. Да, обнять ветеранов и лично поблагодарить их за Победу сейчас не получится. Но поздравить их возможно дистанционно или с помощью волонтеров с обеспечением всех необходимых мер безопасности. Мы не можем перенести знаменательную дату, которая навсегда останется в наших сердцах. А перенос парада Победы — это другое дело. Мы помним, что в нашей истории этот парад не всегда проводился 9 мая», — сказала Светлана Бессараб.

По ее мнению, разговоры о переносе самих майских праздников 2020 года начались из-за того, что многие россияне привыкли проводить их на природе за шашлыками. Но в условиях ограничительных мер, действующих из-за распространения COVID-19, соблюдение этой традиции становится невозможным.

«Согласитесь, отказ от шашлыков на природе в майские праздники — это не так печально. Излишне переносить ради них выходные на более поздний срок, понимая, что это может нанести ущерб и без того пострадавшей экономике. А акция «Бессмертный полк» в этом году может пройти в виртуальном формате. И это, безусловно, будет интересный опыт. Конечно, русскому сердцу непривычно сидеть дома взаперти. Но здоровье важнее», — добавила Светлана Бессараб.

Ранее о нецелесообразности переноса майских праздников высказались коллеги Светланы Бессараб Ярослав Нилов и Ольга Павлова, а также первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Все они выступили против переноса майских праздников.