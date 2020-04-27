Аналитики назвали плюсы и минусы работы на удаленке

Москва, 27 апреля. Российские компании рассказали, что им нравится, а что не устраивает в удаленной работе. Соответствующее исследование провели эксперты аналитического центра «Битрикс24».

В опросе, который проводился в апреле, приняли участие около 900 компаний. Главным минусом удаленки работодатели считают отсутствие личных коммуникаций — этот вариант выбрали 34% опрошенных. Кроме того, 27% респондентов указали, что в удаленной работе их не устраивает низкая мотивация и вовлеченность коллег. Еще 22% участников опроса отметили, что сотрудников, работающих из дома, сложнее контролировать, передает RT. Также 8% работодателей считают минусом удаленки снижение лояльности к компании, а 7% — возможную утечку информации.

Основными преимуществами удаленной работы опрошенные назвали экономию времени на дорогу и расходов на питание (52%). Еще один плюс, за который проголосовали 25% — отсутствие необходимости тратиться на аренду рабочих мест. Кроме того, 23% респондентов указали, что им нравится возможность нанять сотрудника из любой точки России или мира, передает телеканал «360».

В целом 63% российских работодателей довольны форматом удаленки на период пандемии коронавируса. При этом 60% опрошенных не думают, что дистанционная работа эффективнее, чем офисная.

Ранее МЧС РФ дало рекомендации по эффективной работе на удаленке. Эксперты посоветовали выделить рабочую зону в квартире.