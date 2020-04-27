 Роза Сябитова в период самоизоляции вспомнила пророчество бабушки

Москва, 27 апреля. Телесваха Роза Сябитова часто общается с поклонниками пословицами и поговорками. Во время режима самоизоляции, она вспомнила слова своей бабушки.

«Когда бабушка говорила, что выживают гуртом, я не думала, что испытаю на себе всю глубину этой народной мудрости», — написала Сябитова в социальной сети.

По мнению телеведущей, забота о других ни что иное, как помощь самим себе. Также она закрепила свой пост девизом трех мушкетеров.

«Действительно, один за всех, и все за одного! И Бог нам в помощь», — уточнила она.

Ранее Сябитова рассказала, как найти вторую половинку в условиях эпидемии коронавируса. По ее словам, Интернет стал единственным способом знакомств в условиях самоизоляции, поэтому стоит уделить внимание сайтам знакомств. При этом тем, кто ищет вторую половинку с хорошим достатком, следует сосредоточить свои усилия на определенных сообществах, где есть большое количество состоятельных людей.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.