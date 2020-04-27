МИД РФ опроверг сообщения о российских военных в Ливии

Москва, 27 апреля. Российских военнослужащих нет в зоне боевых действий в Ливии, заявили в МИД РФ. Комментарий об этом был опубликован на сайте ведомства в разделе «Недостоверные публикации».

В министерстве также отметили, что не имеют достоверных данных о россиянах, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли.

«Такой информации в МИД не поступало», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, в апреле минувшего года фельдмаршал Халифа Хафтар объявил наступление на Триполи, которым управляют исламисты и созданное под эгидой ООН так называемое правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем. Уставшие от кризиса и распрей ливийцы публично поддерживают Верховное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Хафтара. Поддержку ПНС и триполийских бандформированиям оказывает Анкара, поставляя боевикам Сарраджа оружие, людские ресурсы. Причем делается это в обход принятых международных соглашений.