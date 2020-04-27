Назван топ-10 регионов России по числу заразившихся коронавирусом

Москва, 27 апреля. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург лидируют в топе регионов России по числу заразившихся коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции в стране.

По данным ведомства, в столице зафиксировано 45 351 случай заболевания коронавирусом, 3524 пациента удалось вылечить, 435 скончались. В Московской области — 9708 заболевших, 286 выздоровевших и 71 скончавшийся.

В Северной столице, по данным оперштаба, число заболевших достигло 3238, из них вылечили 489 пациентов, 27 умерли.

Лидерами по числу заболевших в оперштабе также назвали Нижегородскую область (1574), Дагестан (994), Мурманскую область (989), Краснодарский край (837), Ленинградскую, Ростовскую и Тульскую области (743, 714 и 713 соответственно).

В целом, в России за сутки выявлено 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Число заболевших увеличилось до 87 147. Из них 7346 выздоровели, 794 скончались.

Напомним, что инфекция, вспышка которой произошла в декабре в Китае, охватила уже практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. COVID-19 заболели почти три миллиона человек.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что испытания первой отечественной вакцины начнутся в течение месяца, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.