Эксперты сравнили переход на дистанционное обучение в разных странах мира

В период пандемии коронавируса свои образовательные учреждения закрыли 192 страны, на дистанционное обучение перешли более 50 государств — такие цифры приводит ЮНЕСКО. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались данные о деталях перехода на удаленное обучение в странах мира: опыт разных государств показывает, что никто из них не был полностью готов к этим изменениям. Угодить одновременно и учителям, и учащимся, и родителям не удалось практически никому.

Без Интернета учеба оказалась недоступна

Закрытие школ из-за угрозы распространения коронавируса, по данным ЮНЕСКО, затронуло более 90% учащихся во всем мире. Страны действовали по схожей схеме: школьников сначала отправляли на каникулы, затем правительства более или менее успешно перевели систему образования на удаленную работу и обучение продолжилось в онлайн-формате.

Почти во всех странах отмечают, что учителя оказались недостаточно подкованы в цифровом плане, а родители недовольны организацией учебного процесса, возмущены необходимостью использовать гаджеты и жалуются на отсутствие домашнего Интернета.

«Массовый переход к дистанционному образованию произошел резко для всех стран без исключения, — отметила в разговоре с ФАН председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. — Раньше дистанционное образование использовалось нечасто, например, для детей с особенностями здоровья. При этом все равно были запланированы часы, когда учитель приходил к ребенку, общался с ним лично, либо когда ребенка привлекали к различным мероприятиям. Поэтому, безусловно, это стало определенным стрессом, и говорить, что на 100% родители и педагоги были к этому готовы, не приходится. Опыт наших зарубежных коллег показывает то же самое».

Экстренный переход на дистанционное обучение обнажил технологические проблемы в ряде государств. В Португалии у почти 20% школьников, а это 200 тысяч человек, нет дома компьютеров и выхода в Сеть. Школьными связными стали почтальоны — они приносят детям распечатанные задания и передают выполненные уроки учителям. Родители в Великобритании обращаются в суды с массовыми жалобами на правительство, которое не обеспечило детей компьютерами и планшетами для обучения.

Даже Япония, лидер в области внедрения высоких технологий, столкнулась с несовершенством цифровизации образования. В 2019 году власти этой страны пообещали обеспечить каждого ученика в школе компьютером к 2025 году, но массовое закрытие школ и каникулы сроком три недели заставили правительство пересмотреть планы и ускорить внедрение дистанционного обучения с использованием интернет-коммуникаций.

Бельгийские школы оказались хорошо подготовленными в техническом плане при переходе на «дистанционку», отметила в разговоре с ФАН журналист и социолог Маргарита Сандлер.

«Еще ни от кого не слышала жалоб о том, что зависает система электронных дневников или программ, которые используют дети для обучения. Иногда возникают проблемы со сканированием домашних заданий, но это мелочи, которые на возможность получения образования не сказываются абсолютно», — объяснила она.

По словам Сандлер, малообеспеченным семьям государство по максимуму оказывает поддержку, выплачивая пособия.

«С такой помощью, которую оказывают здесь, в Бельгии, родители вполне могут пойти и купить какой-нибудь простенький планшет или компьютер своим детям. Кроме того, оказывают поддержку местные администрации, которые подготовили для малообеспеченных семей списанные, но рабочие компьютеры», — добавила социолог.

В России также оперативно решаются вопросы по обеспечению школьников необходимой техникой. Однако по мнению экспертов, ситуацию в России и, например, Бельгии сложно сравнивать. Хотя бы потому, что население нашей страны в десять раз больше, а учащихся — 16,7 млн против 900 тыс. в Бельгии.

«Есть семьи, в которых нет гаджетов, или их мало, на всех не хватает, — рассказала Лилия Гумерова о ситуации в России. — Для таких семей и субъектами, и муниципалитетами и благотворительными организациями проводится раздача компьютеров или планшетов».

Министр образования РФ Сергей Кравцов признал, что не у всех российских учащихся есть соответствующее оборудование для учебы из дома.

«На сегодняшний день школьникам передано 50 тысяч единиц компьютерной техники, — озвучил Кравцов цифры на 23 апреля. — Я благодарен Агентству социальных инициатив и «Единой России» за помощь».

В США переход на дистанционную форму обучения спровоцировал увеличение числа прогулов, которые и так были проблемой американской системы образования. По сообщениям The New York Times, в период пандемии многие школьники не регистрируются в системах дистанционного образования, не появляются на уроках и не выполняют задания. Некоторые учителя говорят о том, что на их дистанционных уроках присутствует меньше половины от всего класса. Особенно это характерно для школ, где учатся дети из малообеспеченных семей: в их домах нет подключения к Интернету и подходящих гаджетов.

Кроме того, признают в штатах с большой долей сельского населения, многие семьи сейчас сосредотачиваются на выживании в сложных экономических обстоятельствах, и учеба отходит на второй план. Учителя рассказывают, как часами обзванивают родителей учеников, чтобы дать домашние задания. В то же время в элитных учебных заведениях США учеба продолжается в прежнем объеме, и эксперты предупреждают о том, что ситуация может привести к различной успеваемости детей и усугубить социальное неравенство. Учителя предполагают, что массовое незаконченное школьное образование будет влиять на страну еще многие годы.

Резким падением качества образования обеспокоены и в Испании: Ассоциация родителей уже направила коллективное обращение министру образования и властям регионов с просьбой открыть школы на лето и наверстать упущенное.

Еще тяжелее дела обстоят в слаборазвитых странах: глава ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что после снятия карантина девочки могут больше не вернуться в школы — так уже происходило во время прошлых эпидемий в странах Африки. В некоторых африканских странах у 80% детей нет доступа к Интернету, сообщают в ЮНЕСКО.

«Дистанционка» утомляет всех

Эксперты в области образования уже готовы сделать промежуточные выводы и оценить массовый переход на домашнее обучение. По их наблюдениям, проблемой стало изменение привычной системы проведения занятий. В разных странах ученики, учителя и родители жалуются на разные грани «дистанционки». В Италии учителя говорят о том, что онлайн-преподавание стерло границы между личной жизнью и работой, а дом превратился в рабочее место. Не всем удается контролировать дисциплину в видеочатах: известно о хулиганских выходках во время онлайн-уроков. В первые недели перехода на дистанционную учебу Минпросвещения РФ также вежливо предупреждало россиян о том, что «во время трансляции уроков на заднем плане замечены родители в нижнем белье». В США обнаружили, что у школьников и вовсе нет привычки учиться дома: в американских школах упор делается на работу в классе, а не на домашние задания.

«Родителям не нравится, что нет одной образовательной площадки, что обучение проходит в ускоренном темпе. Дети сидят долгое время за монитором компьютера, также не все преподаватели работают с электронными образовательными площадками. Учителя, конечно, перегружены — им нужно отправлять ответы тестов, записи видео на электронную почту, — описывает ФАН ситуацию в России зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. — Мировая практика показывает, что к онлайн-обучению готовы не все ученики и преподаватели».

По мнению Тутовой, свыкнуться и освоить такой режим преподавания помогут повышение квалификации и уроки по дистанционной работе.

На систему обучения жалуются и европейцы. В Бельгии родители недовольны тем, что учителя присылают задания без объяснения материала, работа не систематизирована, а в педагогов превращаются сами родители.

«Самый четкий план работы (по дням) прислал... учитель физкультуры, — пишут родители. — Остальные — варитесь, дети, сами в наших заданиях».

Кроме этого, люди отмечают, что в европейской школе нет единого стандарта, а значит, дети-одногодки могут учиться по двум различным программам, что удваивает нагрузку на родителей.

Маргарита Сандлер объяснила, чем осложняется ситуация с дистанционным обучением в Бельгии. По ее словам, в стране нет единства системы образования, обучение на французской и фламандской сторонах очень отличаются.

«Это маленькая страна, в которой существует четыре правительства, а также мэры и бургомистры с очень большими полномочиями, и школам не давали жестких указаний по поводу того, как и в каком объеме они обязаны вести онлайн уроки, — говорит Сандлер. — Есть только одно общее указание: они не имеют право давать новый материал онлайн, только повторение пройденных тем. Хорошо, что сейчас конец года, а если бы это случилось в сентябре?»

Похожая проблема наблюдается и в России, рассказала ФАН Лариса Тутова.

«Чтобы нормально заниматься и усваивать предметы согласно учебному плану, необходима одна образовательная площадка с системой Moodle (к сожалению, российских аналогов пока нет), где были бы загружены учебные пособия с тестами и заданиями, а также подразумевает создание личного кабинета для каждого ученика, — считает Тутова. — В идеале при дистанционном обучении важно работать с индивидуальными траекториями каждого ребенка внутри класса».

Качество перехода учебы в онлайн обеспечили образовательные министерства

По мнению экспертов, все проблемные ситуации можно было бы предугадать, просчитать и предотвратить, если бы ранее был отлажен механизм взаимодействия между структурами образовательных ведомств и администрацией учебных заведений в странах.

В условиях угрозы распространения коронавируса государства успели наладить дистанционное обучение по-своему. В Великобритании объяснять родителям сложившуюся ситуацию и принимать большинство важных организационных решений обязали директоров школ. В Грузии под контролем министерства образования были созданы виртуальные классы для обучения, контроля и консультаций учителей, администрации школ и учащихся. В Италии, Аргентине, Израиле, Португалии, Бельгии и Австралии подготовили специализированные онлайн-страницы, вебинары, образовательные платформы, обеспечили методическую и техническую поддержку, провели мониторинг образовательного процесса.

В России каждый регион самостоятельно принимает решение об ограничении работы школ и вузов в зависимости от эпидемиологической ситуации, и согласует решение с федеральным правительством. В целом, с целью заботы о здоровье детей школам рекомендовано продолжать образовательный процесс удаленно с использованием различных инструментов дистанционного и электронного образования. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, школа может предложить родителям продолжить обучение их детей очно.

Для защиты здоровья детей в России были перенесены сроки сдачи выпускных экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ), выпущены методические рекомендации об ограничении времени использования гаджетов в зависимости от возраста ребенка, а также о сокращении продолжительности уроков с 45 до 30 минут.

«На новые вызовы очень оперативно отреагировали в Минпросвещения, — считает Лилия Гумерова. — Была открыта горячая линия поддержки для учителей и родителей. Оперативно появился целый ряд образовательных платформ, что стало важным подспорьем в дистанционном режиме. Безусловно, возникают вопросы, что делать, когда нет Интернета, и тогда мы проговорили с Минкомсвязи и министр нас поддержал, чтобы лучшие уроки наших педагогов транслировались на телевидении».

Напомним, 22 апреля Министерство просвещения РФ совместно с оператором «Триколор» запустило образовательный телеканал «Моя школа в online» для дистанционного обучения и подготовки школьников к экзаменам. Учебные материалы разработаны на базе учебников, которые входят в федеральный перечень. Все эти решения позволили российской системе перестроиться так, чтобы не допустить серьезного отставания в обучении.

Некоторые страны Европы уже ослабляют карантинные меры для учебных заведений. Первой открыла ясли, детсады и школы Дания, 20 апреля вновь открылись школы Норвегии, с 4 мая Германия запустит работу старшей школы и профессиональных колледжей. Швеции и вовсе удалось избежать перехода в онлайн формат — школы там не закрывались в период пандемии, охватившей Европу.