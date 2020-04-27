В России зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 27 апреля. В России за сутки выявлено 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 87147. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 27 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 2871 новый случай, в Московской области за сутки зафиксировано 638 случаев заражения коронавирусом.

В Нижегородской области за сутки зарегистрировано 207 человек с коронавирусом. В Дагестане коронавирус выявили у 167 человек за сутки. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 161 пациента за сутки. Среди выявленных за минувшие 24 часа случаев заражения 2693 (43,4%) определены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.

Число излечившихся от коронавируса достигло 7346 человек, в том числе 579 человек выздоровели за последние сутки. Скончались от коронавируса 794 человека, 50 за минувшие сутки.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (45351), Московской области (9708), Петербурге (3238), Нижегородской области (1574) и Республике Дагестан (994).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 27 апреля, в мире достигло 3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 207 тысяч человек.

ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ отметили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.