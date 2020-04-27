Волочкова подала в суд на Дану Борисову из-за оскорблений чести и достоинства

Москва, 27 апреля. Известная телеведущая Дана Борисова рассказала, что бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подала на нее в суд. По словам Борисовой, иск поступил в Савеловский суд Москвы 6 апреля 2019 года.

В нем говорится о защите чести и достоинства. Как пишет издание Teleprogramma.pro, телеведущая уточнила, что без ее участия прошло два заседания. Волочкова указала в документах адрес, по которому Борисова не проживает. Танцовщица обвиняет телеведущую в оскорблении ее личности.

«Конечно, у нее есть вредные привычки, а разве это не заметно? Лицо потекло. О какой чести и о каком достоинстве идет речь?» — сказала Борисова.

Ранее Дана Борисова рассказала о проблемах с алкоголем у бывшей балерины Анастасии Волочковой. По ее словам, она не общается с Волочковой уже много лет, более того, между женщинами ощущается взаимная неприязнь. Кроме того, телеведущая вспомнила, как чуть не столкнулась с Волочковой в эфире одного из федеральных каналов.

«В какой-то момент ко мне подошли организаторы шоу и попросили уйти. Причем заплатили гонорар. Я спросила, почему я должна уйти с шоу. Мне ответили: «<…> Там Анастасия Волочкова бьется головой в соседней гримерке», — сообщила Борисова.

Ведущая добавила, что Волочкова поставила продюсеров канала перед выбором «Или я, или она». В итоге Борисова покинула студию, «потому что умнее».