Оскандалившийся Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней

Москва, 27 апреля. Российский рэпер Джиган анонсировал выход своего нового трека «Тайны» ко дню рождения супруги, модели Оксаны Самойловой, и их общей дочери Майи.

О музыкальной премьере исполнитель сообщил в своем Instagram.

«С днем рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни!!! Мама (Оксана Самойлова. — Прим. ФАН) и Майя, HBD (Happy Birthday. — Прим ФАН)!!! Премьера моего нового трека «Тайны» уже сегодня на всех цифровых площадках», — написал Джиган.

Напомним, что в марте певец оказался в центре скандала. После рождения сына Давида он начал неадекватно себя вести, снимая и публикуя видео странного содержания и нецензурно выражаясь при собственных детях. Кроме того, вскрылись проблемы исполнителя с алкоголем, запрещенными веществами, а также факты его измен. В результате Джиган попал на реабилитацию в элитную психиатрическую клинику Майами.

Находясь на лечении, оскандалившийся исполнитель неоднократно публиковал в соцсети записи, посвященные жене, чтобы наладить испорченные отношения. Однако та на них не реагировала.

К очередной публикации творения рэпера пользователи Instagram отнеслись скептически. Многие выразили мнение, что всей ситуацией я разладом в семье он лишь хотел привлечь внимание к своим работам.

«Что и требовалось доказать — скандал с наркотиками и изменами был ради пиара»; «Джига вернулся? Это было затишье перед бурей?»; «Конечно, все это был пиар. Разочарована», — написали негодующие фолловеры.

В то же время нашлись те, кто искренне порадовался за артиста и его возможное воссоединение с супругой.

«Неужели помирились? Пусть все будет хорошо!»; «Джиган, береги Оксану. Вы прекрасная пара, у вас такие очаровательные детки!» — отметили некоторые.