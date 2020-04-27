Протоиерей Смирнов предсказал России «вымирание» из-за мигрантов и абортов

Москва, 27 апреля. Пандемия коронавируса может привести к резкому увеличению числа абортов, падению рождаемости и «вымиранию» России, заявил протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов.

По мнению священнослужителя, известного скандальными высказываниями, «легализация смерти» требует радикальных и срочных мер. Смирнов констатировал, что многие современные женщины «заточены» на карьеру и образование, а вовсе не на семью. Причем на аборты, считает протоиерей, их нередко толкают мужчины и даже матери.

«Это главная парадигма нынешнего века. Куда вписывается и коронавирус, и гомосексуализм, и разводы. Все это веточки с одного дерева», — добавил он в комментарии KP.Ru.

Священнослужитель предсказал «замену» россиян на мигрантов, которые сейчас «ездят на велосипедах и разносят еду». При этом православные многодетные семьи, по его мнению, «выживут», но в гетто.

Смирнов, развивая тему, заявил, что планета «движется к Концу света», однако переживать из-за этого не стоит.

«Апокалипсис Иоанна Богослова – это самая оптимистичная книга. Потому что в конце будет пришествие Христа на Землю. Нет ничего прекраснее. Мы дождемся своего Господа», — заключил он.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда протоиерей делает громкие заявления, которые впоследствии вызывают широкий общественный резонанс. Не так давно священнослужитель сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Россиянки, по его мнению, не понимают, что такое настоящий брак.

Следственный комитет и МВД РФ начали проверку в отношении Смирнова по статье «Возбуждение ненависти и вражды».