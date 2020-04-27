Самый трудолюбивый президент: сравнение рабочего графика Трампа с графиком Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что является «самым трудолюбивым президентом в истории». Такой пост глава американского государства оставил в социальной сети Twitter.

По словам американского лидера, он работает с раннего утра и до поздней ночи, при этом не покидает Белый дом уже много месяцев.

«Я точно не могу сказать, но я трудолюбивый человек и, возможно, сделал больше за свои первые 3,5 года на этом посту, чем любой другой президент в истории. Фейковые новости не расскажут о таком», — подчеркнул он.

Корреспонденты Федерального агентства новостей решили сравнить рабочий график американского лидера с графиком его российского коллеги Владимира Путина.

Рабочее расписание Трампа

Как и у любого президента, рабочий день Дональда Трампа может быть весьма непредсказуемым, однако и в нем можно выделить основные пункты. Типичный рабочий день американского президента выглядит примерно так:

8.00 — 11.00 — «Работа с документами». Однако эти часы, по данным Axios, президент проводит не в Овальном кабинете, а в жилой половине Белого дома, где смотрит телевизор и пишет сообщения в Twitter.

11.00 — Первое рабочее совещание, обычно с представителями спецслужб, на котором «вырабатывается политический курс страны».

12.00 — Перерыв на «работу с документами». В это время глава государства также может позволить себе небольшой отдых для просмотра телевизора и изучения информационной повестки внутри США.

12.30 — Ланч.

13.30 — Перерыв на «работу с документами». В это время могут совершаться важные телефонные звонки.

18.00 — Трамп возвращается в жилую резиденцию.

Оставшееся время президент обычно тратит на отдых и общение с семьей. Тем не менее в любой момент главу государства могут вызвать на срочные совещания.

Рабочее расписание Путина

По понятным причинам фиксированного графика у президента России тоже нет. Распорядок дня Владимира Путина составляется с учетом текущей ситуации в стране и мире и может меняться на ходу. Неизменно одно — президент действительно много работает. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, рабочий день главы государства редко бывает меньше 10 часов.

8.00 — 8.30 — Подъем, завтрак и разминка в спортзале (активная работа с железом и велотренажером).

10.00 — Начало рабочего дня. Изучение секретных документов (красные папки) и отдельных докладов о происходящем в стране. Информация составляется сотрудниками Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны. Далее глава государства знакомится с российской и зарубежной прессой.

12.00 — Президент изучает и подписывает документы и указы, которые ежедневно выпускает администрация и его пресс-служба. Смотрит телевизионные дайджесты и читает новости. Могут проводиться совещания или рабочие поездки (причем по разным уголкам страны).

С 20.00 — 00.00 — Когда у большинства граждан рабочий день завершен, у Путина начинается самый активный период рабочего дня. Он встречается с министрами, главами ведомств, представителями бизнеса. Порой все это затягивается до поздней ночи. Работает президент и в выходные дни — суббота и воскресенье практически никогда не являются для него свободными.

В общей сложности президенту обычно приходится работать по 12–13 часов в день. Из-за такого напряженного расписания Владимиру Путину иной раз приходится спать по несколько часов в сутки. Помимо совещаний и посещения мероприятий, главе государства приходится изучать огромный массив информации по самым разным вопросам — экономика, социальная сфера и прочее, иногда вплоть до мельчайших деталей.