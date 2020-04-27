Песков рассказал, как Путин готовится к выступлениям

Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин серьезно готовится к каждому мероприятию, никаких суфлеров не используется, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, перед крупными мероприятиями всегда Путин тщательно готовится к выступлению. Он подчеркнул, что у президента очень хорошая память. Песков добавил, что «никаких суфлеров нет и быть не может»​​​.

«Он прорабатывает все свои экспертные знания по всему спектру вопросов, каждый раз обновляет тот массив информации, который у него есть в голове», — добавил он.

Как пишет газета «Аргументы и факты», также Путин выходит и на международные переговоры.

«Точно так же он никогда не выходит на переговоры, на совещания или еще куда-то, не готовясь к этому мероприятию», — добавил представитель Кремля.

Ранее Путин соблюдает все необходимые санитарные нормы, чтобы обезопасить себя в период пандемии коронавируса нового типа.

В России, по последним данным, зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 6,7 тысячи пациентов удалось вылечить, 747 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах действует режим самоизоляции.

На 28 апреля запланировано совещание главы государства с руководителями регионов. Губернаторы предполагают, что режим самоизоляции будет продлен как минимум до 11 мая.

Кроме того, ожидается новое обращение Путина к нации на фоне распространения коронавирусной инфекции.