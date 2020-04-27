Песков объяснил ужесточение режима изоляции в Москве

Москва, 27 апреля. Решение московских властей ужесточить режим самоизоляции связано с тем, что люди не прислушались к призывам оставаться дома в период пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я убежден, что московские власти пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома», — сказал он.

Песков напомнил, что в первые дни действия режима уровень самоизоляции был достаточно высоким, однако затем начал падать. По словам пресс-секретаря главы государства, нет смысла вводить режим, который будет «ни то, ни се», поскольку это противоречит главному приоритету — безопасности граждан.

Как отметил Песков в интервью «АиФ», власти понимают, что у людей могут быть экономические трудности. Именно по этой причине в нашей стране вводятся меры поддержки как бизнеса, так и граждан. Представитель Кремля подчеркнул, что всем, у кого нет необходимости выходить на работу, нужно оставаться дома ради своей безопасности и безопасности других людей.

«Для того, чтобы потом уже всем вместе нам минимизировать последствия экономического кризиса, спровоцированного этой ситуацией», — подытожил Песков.

Напомним, с 15 апреля в Москве, где зарегистрировано более половины всех заразившихся коронавирусом в России, действует пропускной режим. Пропуск жители города могут оформить самостоятельно через Интернет, по телефону или с помощью SMS-сообщения.

Наличие пропусков проверяют в столице не только у пешеходов, но и у автомобилистов. Как пишет РИАМО, 24 апреля более 150 тысяч водителей ездили по городу без пропуска.