Малькевич рассказал, как пандемия поможет Рунету стать независимым от Запада

Россия должна сделать упор на развитие собственной «IT-экосистемы» на фоне пандемии коронавируса, уходя от зависимости от западных интернет-сервисов. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя прогноз председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина о скором взрывном росте IT-сектора в стране.

По словам Алексея Кудрина, отрасли информационных технологий, связанные с использованием цифровых площадок для развития и обучения, из-за пандемии коронавируса будут обладать лучшими перспективами для развития.

«Трафик провайдеров основных вырос на 40–50%, а иногда и больше, <…> это, конечно, взрывной скачок развития этой отрасли, и, возможно, мы уже не перейдем окончательно к [прежним] формам жизни и учебы, работы», — сообщил глава СП в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Нынешняя непростая мировая ситуация повлияет на развитие новых систем защиты информации и частной жизни человека, убежден Кудрин. В свою очередь, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что после окончания пандемии коронавируса должно начаться «взрывное развитие отечественного IT-сектора», которое поможет Рунету стать более независимым от западных технологий и цифровых площадок.

«Мы увидели, насколько востребованы эти технологии и эти платформы. К примеру у сервиса Zoom в декабре было 10 млн пользователей, а сейчас их 300 млн. Но мы также выяснили, что у нас со своими площадками большая беда. Крупные чиновники и бизнесмены ведут конференции в Zoom, хотя нужно завязывать с этим, так как происходит огромная утечка данных с таких площадок, — сказал Малькевич в беседе с ФАН. — При ведении образования на Zoom могут происходить случаи, когда хулиганы врываются с показами порнографии, срывая их».

Отечественные IT-специалисты подарили миру «Яндекс» и Mail, но «мы до сих пор со своими возможностями сидим и пользуемся западными технологиями и площадками», замечает глава ФЗНЦ.

«Мы должны сделать упор на развитие полностью своей IT-экосистемы, и государство должно четко этот заказ сформулировать, осуществляя протекционизм и защиту своих IT-разработчиков в приоритетном порядке. Десяткам тысяч разработчиков государство должно сказать: «Вы нам нужны». Это будет хоть какой-то сигнал, но также разработки можно поддержать за счет грантов. Наивно считать, что на Западе так не поступают. Властям следует вложиться в инфраструктуру, поддержать перспективных разработчиков и ввести курс на отказ от чужих площадок», — объяснил собеседник ФАН.

Этот стресс-тест в виде эпидемии коронавируса показал неготовность российской цифровой системы к новым вызовам. Однако Малькевич подчеркивает, что работа в этом направлении все равно ведется.

«Недаром в январе произошло обновление руководства министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Новый министр Максут Шадаев работает энергично, внедряя массу цифровых сервисов и платформ», — добавил член ОП.

Напомним, в ночь на 17 апреля аккаунт ФАН в Google и связанный с ним аккаунт YouTube подверглись блокировке со стороны американской корпорации. При этом Google не назвал конкретную причину блокировки, а лишь сослался на «нарушения правил».

Позже редакция ФАН обратилась к компании Google Incorporated с требованием немедленно разблокировать все аккаунты. ФАН также ждет адекватной реакции государственных органов на политическую цензуру российским СМИ со стороны Google.

В Кремле назвали недопустимыми действия Google. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, корпорация пересмотрит решение, и подчеркнул, что «компания должна хранить свое реноме».