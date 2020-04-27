Песков сообщил, что РФ не будет урезать соцрасходы в 2021 году

Москва, 27 апреля. Россия не будет урезать расходы на социальные нужды в 2021 году и отказываться от индексации пенсий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы ответил однозначно: нет», — заявил Песков в интервью «АиФ», отвечая на вопрос о возможности урезания соцрасходов из-за коронавируса.

Представитель Кремля подчеркнул, что действующая редакция конституции определяет социальный характер государства. Песков отметил, что для президента РФ Владимира Путина социальная сфера всегда было абсолютным приоритетом.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что государство даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять социальные обязательства.

Песков также рассказал, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу. Представитель Кремля заявил, что РФ выйдет на плато по распространению коронавируса в середине мая, уже в июне ситуация улучшится.

По данным на 27 апреля, в России зарегистрировано 80 949 заразившихся коронавирусом. Выздоровело 6767 человек.

Ранее сообщалось, что пенсии в ряде регионов РФ вырастут в полтора раза из-за коронавируса.