Роспотребнадзор призвал готовиться к «новой нормальности» после пандемии

Москва, 27 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала соотечественников готовиться к «новой нормальности», которая наступит после окончания пандемии коронавируса нового типа.

Она уверена, что россиянам из-за произошедшей в мире ситуации придется поменять свои привычки.

«Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас наступает теперь новая нормальность», — сказала Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По ее словам, будет введен целый ряд новых правил для предприятий общественного питания.

«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и посетителей», — объяснила глава Роспотребнадзора.

В мире в целом и в России в частности сложилась непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекцию подхватили почти три миллиона человек практически по всему миру, скончались более 200 тысяч.

В России, по последним данным, зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 6,7 тысячи пациентов удалось вылечить, 747 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах действует режим самоизоляции, школьники и студенты обучаются дистанционно, а многие работодатели разрешили сотрудникам трудиться удаленно.