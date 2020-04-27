Правительство РФ утвердило федеральную схему обращения с отходами

Москва, 27 апреля. Первый проект федеральной схемы обращения с отходами одобрили в России, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является инструментом планирования и управления системой обращения с отходами в стране.

«Она позволяет увидеть реальную картину отрасли, «белые» пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО», — отметила чиновница.

Схема представляет собой интерактивную карту с источниками образования мусора, маршрутами его движения. Карта разрабатывалась сотрудниками РЭО, они наметили места для новых полигонов с мусором.

Абрамченко поручила определить на карте точки, где будут утилизировать вторичный мусор. На карте уже отмечено более 4 000 объектов, из них четвертую часть должны модернизировать до 2024 года, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что на этой неделе региональным операторам по обращению с ТКО начнут поступать средства из федерального бюджета. Власти выделили 10 млрд рублей для поддержки мусорных операторов. Эти средства необходимы, чтобы не допустить коллапс из-за увеличения объема мусора.