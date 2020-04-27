Варнава получила серьезную травму на съемках «Танцев со звездами»

Москва, 27 апреля. Телеведущая Екатерина Варнава рассказала, что с самого детства мечтала танцевать. По ее словам, поэтому на участие в проекте «Танцы со звездами» она согласилась сразу.

Как пишут средства массовой информации, теперь участие Варнавы в проекте оказалось под угрозой из-за травмы звезды. Телеведущая получила травму из-за того, что поскользнулась. Она получила растяжение связок.

Как пишет издание «Семь дней», сильная боль не остановила артистку: она вышла на паркет и исполнила поставленный номер. После номера ей оказали медицинскую помощь.

«У Кати серьезная травма. Она еле движется, обколота лекарствами, и через все тело у нее ленты», — прокомментировал состояние Варнавы телеведущей Андрей Малахов.

Ранее звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, почему отказалась от идеи выйти замуж. Размышлениями на тему брака она поделилась на шоу «Минаев Live» в Instagram-эфире.

Варнава уже около семи лет состоит в отношениях с танцором Константином Мякиньковым. Год назад артистка уверяла поклонников, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного, но просто тянет с планированием свадьбы, а затем и вовсе отказалась от брака.

Звезда комедийного шоу призналась, что просто не создана для брака. По словам Варнавы, ее мама уже отчаялась ждать замужества дочери.

Кроме того, Варнава рассказала, что ее мама вышла замуж за папу в 18 лет, и родители прожили вместе 55 лет. Создать такой же крепкий союз 35-летняя актриса не рассчитывает. Отметим, что среди поклонников Варнавы ранее ходили слухи о ее романе с коллегой по Comedy Woman — Александром Гудковым. Артистка рассказала, что всегда любила Гудкова, но их общение никогда не переходило за рамки приятельства и профессионального интереса. При этом юмористы признались, что видели друг друга голыми.