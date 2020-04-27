Песков рассказал, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу

Москва, 27 апреля. Россия выйдет на плато по распространению коронавируса в середине мая, уже в июне ситуация улучшится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Где-то к середине мая мы уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Песков отметил, что в Испании и Италии критическая фаза эпидемии коронавируса продолжалась полтора месяца. Представитель Кремля добавил, что вызванные коронавирусом тяготы забудутся уже через пару месяцев.

Песков подчеркнул, что самые эффективные меры в борьбе с коронавирусом связаны с различными режимами изоляции. Однако важно найти золотую середину, добавил он.

При этом ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова не смогла озвучить сроки выхода на плато по коронавирусу в России во время видеосовещания с депутатами Госдумы РФ.

По данным на 27 апреля, в России зарегистрировано 80 949 заразившихся коронавирусом. Выздоровело 6767 человек. Лидерами по числу заразившихся коронавирусом остаются Москва (42480), Московская область (9070), Петербург (3077), Нижегородская область (1367) и Мурманская область (961).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 27 апреля, в мире достигло 3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 207 тысяч человек.

Ранее ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания. В ВОЗ отметили, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы.