«Борьба жабы с гадюкой»: в Идлибе турецкая армия открыла огонь по боевикам «Ан-Нусры»*

26 апреля вооруженные силы Турции предприняли вторую за месяц попытку разогнать протест на трассе М4 — в отличие от событий 13 апреля, на этот раз не обошлось без жертв. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» разбиралась в вопросе специально для Федерального агентства новостей.

В сирийских и турецких соцсетях с конца прошлой недели упорно ходят слухи о том, что время, отведенное Турции на деблокирование федеральной трассы М4 Латакия — Алеппо, вот-вот подойдет к концу и 1 мая терпение Москвы иссякнет.

Какого бы то ни было подтверждения этим слухам нет: они появляются с периодичностью раз в две недели, меняется лишь дата.

Тем не менее именно желанием Турции номинально выполнить букву Московских соглашений в сирийском Идлибе объясняют разгон демонстрантов 26 апреля. Случай этот далеко не первый — 13 апреля турецкая армия уже проводила подобную акцию, которая вылилась в победоносное смещение лагеря протестующих на окраину города Нейраб, дальше которого ни один из совместных российско-турецких патрулей проехать так и не смог.

В воскресенье турецкие военные при поддержке отрядов «Сирийской свободной полиции» предприняли очередную попытку разгона митинга на трассе М4 — сперва появились сообщения о применении водомётов и гранат со слезоточивым газом, а потом пошли новости о погибших.

К утру 27 апреля подтвердилась смерть четырех протестующих — в сирийских соцсетях сообщили о нанесении авиаударов турецкими БЛА по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра1) в н.п. Сан, однако это осталось лишь слухами.

Зато подтвердился факт ответного огня ХТШ по турецким военным — один из турецких военнослужащих был серьезно ранен (впрочем, никаких доказательств этого не приводится). Как «мирные» демонстранты ведут огонь по турецкой бронетехнике, запечатлели сами активисты, рассказывающие о силовом разгоне митинга. Это первый до настоящего времени зафиксированный факт открытия огня со стороны боевиков ХТШ по турецкому контингенту, находящемуся в Идлибе.

Медиаактивисты боевиков утверждают, что турецкие военнослужащие вели по ним стрельбу в том числе бронебойными патронами калибра .50. Несмотря на то, что кому-то даже пробило машину, верится в лихорадочный расстрел бронебойными патронами с трудом — жертв было бы в разы больше.

Да и имеющиеся жертвы расстрела вызывают вопросы.

Как отмечает Telegram-канала Warjournal, один из убитых на митинге протестующих — Абдель Рахман аль-Хамуд — был начальником местного отделения полиции в н. п. Хазарин.

Другой убитый тоже на мирного демонстранта не похож.

После разгона под Нейрабом протест переместился к погранпереходу Баб эль-Хава: туда прибыл координатор «Достоинства», как обозвали стояние на трассе М4 организаторы, Ибрагим Абу Таиб, который ещё в 2015 году торговал сладостями в Газиантепе.

По его словам, цель блокады трассы — лишь показать неприятие российского патрулирования в Идлибе и сдачу территорий по московским соглашениям. Турецкая армия, как утверждает Ибрагим Абу Таиб, убила пять человек при разгоне протестов в Ан-Нейрабе (в официальном заявлении, выпущенным организационным комитетом забастовки «Достоинство», значится четыре жертвы).

Одновременно с протестами на погранпереходе проходили переговоры руководства ХТШ с турецкими кураторами, которые продолжались несколько часов. Оппозиционные источники преподносили новость так, словно турецкая делегация прибыла к руководству ХТШ, чтобы договориться о деэскалации. На деле, все было с точностью наоборот: именно руководство ХТШ отправилось на турецкий наблюдательный пункт, чтобы обсудить «инцидент». Судя по тому, что после 18 часов никаких новостей о стычках и протестах не поступало, вопрос был урегулирован.

Несмотря на то, что в числе митингующих были погибшие и пострадавшие, удивительное молчание сохранили так называемые «Отряды гражданской обороны», больше известные как «Белые каски». Не было опубликовано ни одного фотоотчета или ролика, посвященного спасению жизни пострадавших от турецкого произвола.

«Белые каски» не придумали ничего лучше, как припомнить, как именно в этот день год назад Россия с Сирией начали «одну из самых кровавых кампаний, унесших жизни тысяч жертв» — речь идет об операции на севере провинции Хама, которая положила начало освобождению юго-востока Идлиба и запада Алеппо. Вместо того, чтобы показать свою беспристрастность, «Белые каски» в очередной раз облажались.

Не менее занятны метания русскоязычных активистов ХТШ, рассказывающих о том, как боевики обязались защищать мирных активистов и больше не позволят подвергать им себя опасности.

Утром 27 апреля организационный комитет забастовки «Достоинство» выпустил заявление: митингующие заявили, что митинг против «российского патрулирования на освобожденных кровью землях» продолжается вот уже 45 дней. Разгоны митингов в штабе «Достоинства» окрестили «непрекращающимися попытками рассеивания мирных протестов». Митингующие утверждают, что нарушены их закрепленные в международных гуманитарных документах права и не дают выражать свободу мнения.

Протестующие потребовали от президента Турции Реджепа Эрдогана и военно-политического руководства привлечь ответственных в смерти четырех мирных протестующих, погибших в результате «самоуправства» турецких военных.

В конце вина была традиционно возложена на «сирийский режим» — именно Асад, оказывается, вместе с Путиным виноваты в том, что «мирные протестующие» вышли на трассу М4, а когда их оттуда «попросили», открыли огонь, что привело к жертвам.

Интересно, о чем же договорились ХТШ с турецкими кураторами? Разогнать протесты? Едва ли — с таким настроем забастовка продолжится, а туркам придется снова держать серьезную мину при плохой игре, когда в очередной раз российской стороной будет задан вопрос об исполнении Московских соглашений от 5 марта.

Magna promisisti, exigua video (лат. Много ты обещал, мало вижу).

1 Организация запрещена на территории РФ.