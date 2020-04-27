Клинцевич предостерег США от гонки вооружений, напомнив о качественном вооружении России

Россия не будет впутываться в развязанную Соединенными Штатами гонку вооружений; Москва делает ставку не на количество, а на качество. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Четвертое место

Российская Федерация заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента). Такие данные были получены из пресс-релиза Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Сообщается, что в 2019 году мировые военные расходы возросли 1917 миллиарда долларов (по сравнению с 2018 годом рост на 3,6 процента). Согласно исследованию, рост военных расходов обусловлен высокими затратами в Соединенных Штатах, которые заняли первое место в мире по этому показателю. В прошлом году затраты США на оборону выросли на 5,3 процента, достигнув 732 миллиардов долларов.

В первую пятерку стран с самыми большими расходами на оборону также вошли Китай, Индия и Саудовская Аравия. Китай повысил военные расходы на 5,1 процента (261 миллиарда долларов), Индия — на 6,8 процента (71,1 миллиарда долларов).

Примечательно, что самый большой рост среди 15 стран в 2019 году пришелся на Германию — десять процентов (49,3 миллиарда долларов).

Ставка на качество

Франц Клинцевич поставил под сомнение указанные SIPRI расходы, потому что Россия очень сильно снизила их.

«Расходы на военное дело надо оценивать с учетом возможностей экономики, государства, его состояния и так далее. Разрыв между количеством денег, которые тратят Соединенные Штаты и Россия на военный бюджет, оценивается в 15 раз. Это то, что находится на поверхности. Но наше противостояние — это борьба России с коллективным Западом, не с отдельными Соединенными Штатами», — пояснил Франц Клинцевич.

Сенатор напомнил заявление президента России Владимира Путина, по словам которого Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, надрывать экономику.

«Мы свою оборонку поставили в такие условия, когда качественные параметры того вооружения, которое имеет Россия, полностью обеспечивают ее безопасность и суверенитет. Без всякой гонки вооружений. Мы по вооружению, количеству военнослужащих не способны заниматься широкомасштабными захватническими войнами. Да и наша доктрина не стоит на этом. Мы не ставим перед собой такую задачу. Наша цель — обеспечить стране суверенитет и незыблемость наших границ. Наши военные это гарантированно обеспечат», — добавил Франц Клинцевич.

По словам сенатора, в текущих условиях министерство обороны достаточно обеспечивает армию за счет качественных параметров.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что российский военный бюджет России строится с учетом планов Соединенных Штатов. По его словам, американские власти планируют нарастить мощности своей армии