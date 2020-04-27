Песков заверил, что государство поможет россиянам в непростой период после эпидемии

Москва, 27 апреля. Период после эпидемии коронавируса в России тоже будет непростым, государство будет помогать гражданам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос о том, как изменится жизнь в стране после эпидемии. Песков предположил, что тяготы, переживаемые сегодня, скорее всего, быстро забудутся. При этом он отметил, что даже после победы над вирусом на мгновенное возвращение жизни в нормальное русло рассчитывать не стоит.

«Каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил. Государству нужно будет помогать гражданам — и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно», — сказал он.

Песков выразил мнение, что Россия выйдет на плато по распространению коронавируса в середине мая, и уже в июне ситуация значительно улучшится. Он напомнил, что в Испании и Италии критическая фаза эпидемии продолжалась максимум полтора месяца.

Ранее прогноз относительно завершения эпидемии в стране дал эпидемиолог Феликс Ершов. По его словам, инфекция в РФ будет побеждена в июне, однако для этого региональным властям необходимо последовать примеру московских и ввести жесткие ограничительные меры.