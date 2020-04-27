В России могут появиться кризисные центры для жертв домашнего насилия

Москва, 27 апреля. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений в РФ рекомендовала губернаторам проработать вопрос о создании кризисных центров для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Документ подписан председателем комиссии, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Отмечается, что отчитаться о принятых мерах главам регионов нужно до 1 июня.

«Проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия», — подчеркивается в документе.

Как пишет газета «Известия», губернаторам регионов России рекомендовано разместить на своих сайтах информацию о «телефонах доверия», консультирующих во вопросам семейно-бытового насилия.

Напомним, что законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» обсуждается уже несколько лет. Документ определяет домашнее насилие, как явление, а также предусматривает ряд мер по профилактике рукоприкладства в семье.

Так, например, в случае жалобы нарушителю могут запретить общаться с пострадавшим и выяснять его местонахождение. Законопроект вызвал горячие споры в обществе. Сторонники новации говорят о том, что документ сможет защитить женщин от мужей-тиранов. Они указали на то, что у полиции пока нет инструментов для решения подобных проблем. Противники же говорят, что закон позволит преследовать члена семьи без всяких доказательств его вины, что нарушает конституционные права.