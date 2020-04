Рутинная работа: Израиль в четвертый раз за месяц нанес удары по Сирии

В 4.55 27 апреля военные самолеты Израиля нанесли авиаудары по объектам на территории Сирии. За месяц это уже четвертый обстрел объектов, которые официальный Тель-Авив связывает с ливанской «Хизбаллой» и иранским Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР).

Согласно официальному сообщению, распространённому Сирийской Арабской Армией, пуск ракет воздушного базирования был произведен из воздушного пространства Ливана.

Средствам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить большую часть ракет, достигшие цели причинили незначительный материальный ущерб.

Спустя 5 часов после обстрела на сирийском государственном телевидении уточнили, что три мирных жителя погибло, четверо пострадало в результате обрушения жилых домов в населённых пунктах Аль-Худжейра (западная окраина шиитского квартала Сейидат-Зейнаб) и Аль-Адалия (к востоку от Аль-Кисвы).

Разрывы от попаданий были слышны с 5.03 до 5.09 по местному времени. Попадания зафиксированы в районе Меззе на западе Дамаска. Оппозиционный ресурс STEP News утверждает, что объектами огневого поражения стали позиции проиранских отрядов ополчения в Сахнае и Джебель аль-Кясва на южной окраине Дамаска.

На фоне курящегося на месте попадания дыма в соцсетях выложили картонку с надписью «Попытайтесь снова. #Хизбалла».

Summary:



Explosions first heard around 5:03am



Syrian AD responds to the aggression



Explosions were no longer heard at 5:09am



Warplanes targeted the Mezzeh area as well as South west countryside of Damascus.



Note, the explosions heard in Mezzeh were around the Military AP