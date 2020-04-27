Песков назвал «чушью» попытки связать с «разменными» действиями помощь РФ другим странам

Москва, 27 апреля. Попытки политизировать помощь России другим странам в период пандемии коронавируса и связать ее с «разменными» действиями являются чушью и абсурдом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае принцип «ты мне, я тебе» абсолютно неприменим ни к подходу российской стороны в целом, ни к убеждениям президента», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли Россия помогала Италии, надеясь на будущую поддержку в вопросе снятия санкций.

Песков подчеркнул, что Москва в первую очередь поддержала те страны, которые находились в наиболее тяжелой ситуации.

«Каких-либо ожиданий по поводу ответных действий ни у кого не было и быть не могло. Когда кто-то пытается эту тему политизировать, связывать с какими-то «разменными» действиями — это просто чушь, полный абсурд!» — отметил пресс-секретарь главы государства в интервью «АиФ».

Сейчас Италия находится на третьем месте среди стран с самым большим числом случаев заражения коронавирусом. Здесь насчитывается уже почти 200 тысяч случаев, а жертвами инфекции стали более 26 тысяч человек.

Чтобы оказать поддержку европейской стране в трудной ситуации, Россия направила в Италию военные самолеты с медицинским оборудованием и средствами защиты. Также в страну прибыли российские специалисты.

Ранее в Италии скончался журналист Джульетто Кьеза. Незадолго до смерти он благодарил Россию за помощь его стране, передает НСН.