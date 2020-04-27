Возвращение Саакашвили в политику призвано удержать Украину от нового Майдана

Он много раз улетал — и столько же обещал вернуться. И вот теперь всего один шаг отделяет Михаила Саакашвили от нового возвращения в большую политику.

Обозреватель Федерального агентства новостей расскажет, к каким изменениям может привести анонсированный возврат «беглеца с украинских крыш» в правящую элиту соседнего государства, да еще на пост вице-премьера.

Инициатором триумфального «камбэка грузинского Карлсона» на Украину выступил президент Владимир Зеленский. 28 мая 2019 года, всего через неделю после инаугурации, он подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства, потерянного им двумя годами ранее. Расчет Зеленского и стоявшего за ним олигарха Игоря Коломойского был прост: они решили использовать Михо как «торпеду» для окончательного уничтожения экс-президента Петра Порошенко, уже поверженного на президентских выборах, но готового сражаться на будущих, парламентских.

Однако тогда Саакашвили поступил весьма странно. Он взял деньги Коломойского на создание партии «Рух новых сил», а потом, в конце июля, внезапно снял ее с предвыборной гонки. Осведомленные источники тогда заявили, что причина внезапной «неуверенности» Саакашвили прозаична — это несколько миллионов долларов, полученных им уже от Порошенко. Бывший украинский президент обоснованно боялся конкуренции и просто перекупил «Карлсона» вместе с его партией-спойлером. Как говорится, «умное теля двух маток сосет», ничего личного, Беня…

И вот Саакашвили возвращается в политику, причем едва ли не триумфально. Сомнений почти не осталось: Зеленский уже подтвердил его заявление, а в минувшую пятницу и сам без пяти минут вице-премьер подъехал к зданию Верховной рады в надежде на скорое утверждение на должность.

Правда, пока не срослось: из-за столь крутого поворота дел даже бесхребетные депутаты от «Слуги народа» впали в законодательный ступор, заявив, что по украинским законам в кабмин нельзя назначать персону с непогашенной или неснятой судимостью. Напомним, в июне 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы, а Украина в свое время обязалась исполнять решения грузинских судов.

Зачем же Зеленскому вновь доставать эту засаленную карту из старой колоды? Скорее всего, «торпеду по имени Михо» готовят для запуска в борт непотопляемого авианосца украинской политики, «четырежды министра МВД» по числу пережитых им кабминов — Арсена Авакова. О предельно напряженных взаимоотношениях Саакашвили и Авакова известно всем: в шутку уже говорят, что на будущих заседаниях кабинета министров их надо рассаживать на «социальной дистанции» прицельного броска стакана с водой.

Аваков сегодня крайне неудобен для Зеленского. Прошедший год на Украине начинался как эпоха больших ожиданий, а закончился как безвременье больших разочарований. Все как и всегда, но на этот раз главным разочарованием стал сам президент.

Конечно, в нынешней ситуации наивно ждать из-за этого нового майдана. Хотя добрый миллион «заробитчан», которых на время эпидемии коронавируса отправили из Европы обратно по их хуторам и селам, пожалуй, позволил бы политическим противникам Зеленского создать нужную телекартинку с площади Независимости. Через полгода, аккурат под обычную «майданную осень», эти голодные людские массы будут вполне готовы кричать в центре Киева любые лозунги против действующей власти, лишь бы их регулярно кормили, поили и платили суточные.

Разгонять эту массовку, понятное дело, должны будут (или не будут) полицейские и гвардейцы Авакова. Именно от лояльности министра МВД будет зависеть успех (или неуспех) нового майдана. Бушующая улица опять должна будет прикрыть верхушечный переворот против Зеленского и его беззубых «слуг народа».

Вот почему Арсен Борисович явно выглядит «целью №1» для вернувшегося Саакашвили, поскольку он нелоялен, слишком независим и вообще играет в свою игру.

Будущее противостояние «жаб и гадюк» в чем-то повторит прошлые майданы. Как и в 2004 и 2014 годах, транснациональный капитал и местные олигархи будут делить сжимающийся пирог национальной экономики Украины за счет граждан. Фигура Зеленского в этих разборках выглядит очень уязвимой: за последний год им выстроен «режим персонального пиара», но отнюдь не режим персональной власти. Поэтому будущим средоточием всеобщей ненависти Зеленскому стать легко, а вот центром власти — нет.

Тем более трудно будет сделать это с новой редакцией кабмина, где «соросятку» Алексея Гончарука поменяли на Дениса Шмыгаля, ставленника Коломойского и Рината Ахметова. Так что не исключено, что перед «грузинской торпедой» негласно поставили еще одну задачу — попутно «продырявить борт» своему будущему шефу. Благо там нет никакой «противоминной защиты», а связь Шмыгаля с ненавидимыми народом украинскими олигархами очевидна. Все, что надо сделать Михо, это в очередной раз затянуть арию о барыгах во власти — и половина успеха обеспечена. Ну а компромат — будет, куда же без него.

В этом раскладе остается открытым один вопрос: способен ли сегодня Зеленский назначать своих людей в кабмин? Ведь смена Гончарука на Шмыгаля выглядела в лучшем случае как его «сделка с олигархами». А теперь надо будет решить еще и вопрос с Грузией, негативная позиция которой по поводу возможного назначения Саакашвили уже прозвучала.

Впрочем, есть еще одна тонкость, с которой мы начали текст. А так ли уж смертоносна эта «торпеда с пропеллером»? Ведь всего год назад Михаил Саакашвили уже побывал «могильщиком» Порошенко — и вот, непотопляемый кондитер снова в Раде. И не сам лично, а с третьей по размеру фракцией, которая при любой удобной возможности ставит подножки Зеленскому и его «слугам».

А что же торпеда в степях Украины? Она, как в том анекдоте, «мимо прошла».