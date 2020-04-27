Песков назвал соглашение ОПЕК+ общей победой для всех стран

Москва, 27 апреля. Договоренность о снижении объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ является общей победой, это решение достигнуто в интересах всех стран — как производителей, так и потребителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделку.

«Последняя договоренность России с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами о новом снижении объемов добычи — это была общая победа. Потому что это в интересах всех стран — и тех, кто добывает нефть, и тех, кто ее потребляет, как это ни покажется странным», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что Москва не была инициатором прекращения предыдущего соглашения.

Напомним, что 12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Консенсуса удалось достичь после того, как на нефтяном рынке был зафиксирован обвал цен на топливо.

Падение стоимости ранее спровоцировало отсутствие договоренностей между странами ОПЕК+, которые в начале марта не смогли договориться о консолидированных действиях по снижению добычи нефти, напоминает Infox.ru. Саудовская Аравия в одностороннем порядке начала резко повышать добычу и обрушила цену не углеводороды, что привело к резкому падению курса рубля и стоимости топлива.

Сделавшие решительный шаг саудиты быстро столкнулись с новой проблемой — сверхдешевую нефть покупателям оказалось некуда сливать, так как все резервуары были заполнены. Таким образом, Эр-Рияд пришел к выводу о необходимости пересмотра своей стратегии.