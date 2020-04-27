Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина в период пандемии

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин соблюдает все необходимые санитарные нормы, чтобы обезопасить себя в период пандемии коронавируса нового типа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, слухи о том, что глава государства «укрылся в Сибири, на Валдае или в бункере» не имеют никакого отношения к реальности. Президент в настоящее время живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево — оттуда он проводит различные мероприятия в формате видеоконференций, уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента заверил, что безопасность Путина в период пандемии обеспечена по максимуму. Российский лидер минимизировал очные контакты, старается соблюдать социальную дистанцию, а попасть к нему на прием нельзя без соответствующего тестирования.

«Определенная часть сотрудников администрации президента тестируется несколько раз в неделю. Поскольку мы постоянно ходим на работу», — цитируют Пескова «Аргументы и Факты».

Представитель Кремля добавил, что глава государства по-прежнему привержен спортивному образу жизни — это и занятия в бассейне, и на тренажерах.

В России, по последним данным, зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 6,7 тысячи пациентов удалось вылечить, 747 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах действует режим самоизоляции.

На 28 апреля запланировано совещание главы государства с руководителями регионов. Губернаторы предполагают, что режим самоизоляции будет продлен как минимум до 11 мая.

Кроме того, ожидается новое обращение Путина к нации на фоне распространения коронавирусной инфекции.