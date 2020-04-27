Онлайн-игры и киберспорт на карантине обсудят в Медиацентре «Патриот»

В понедельник, 27 апреля, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Что такое киберспорт и почему это спорт?»

Большой спорт ушел на карантин. Из масштабных зрелищ остался только чемпионат Белоруссии по футболу. В условиях практически полного вакуума особенно заметным стал киберспорт.

В виртуальных турнирах принимают участие знаменитые футболисты, хоккеисты, баскетболисты и другие. Однако простые жители России плохо представляют, что такое киберспорт, и почему стоит следить за достижениями людей в компьютерных играх.

Как компьютерные игры превратились в спорт, какие навыки нужны киберспортсменам? Где грань между компьютерной игроманией и тренировками киберспортсмена? Как устроена эта индустрия, пользуются ли такие соревнования популярностью у букмекеров? Должно ли государство поддерживать киберспорт?

На эти и многие другие вопросы в ходе нашего прямого эфира ответят чиновники, IT-специалисты, инженеры, продюсеры и, конечно, сами киберспортсмены.

Ссылка на видеоканал здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587.

Архив материалов и онлайн трансляции здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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