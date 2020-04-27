Вопреки пандемии. Как проходят свадьбы на самоизоляции. ФАН-ТВ  

Официально регистрация браков продолжается, но вот с торжественной обстановкой, гостями и рестораном в режиме самоизоляции пришлось попрощаться.

Если раньше у стен ЗАГСа на Фурштатской улице толпились молодожены и их родственники, то сейчас, в режиме самоизоляции, тишина. Заключать браки, конечно же, можно, но вот внутрь пускают исключительно новобрачных, а родственникам приходится ждать на улице.

Молодожены Вадим и Ангелина Азарсковы свадьбу планировали задолго до пандемии. Хотели поддержать старинные русские традиции и день выбрали специально в первое воскресенье после Пасхи — на Красную горку. Из-за коронавируса торжество решили не отменять и даже сшили особые костюмы под стать традициям.

«Это наши древнерусские костюмы, наша история. У нас она, к сожалению, забывается. Женились издавна или в таких костюмах, либо в подобных, и мы решили отдать дань нашей истории, поэтому и выбрали себе такие наряды. Мы переживали, первым делом позвонили в ЗАГС, спросили, не отменяется ли, сказали, что не отменяется, но торжества не будет. Предложили перенести на лето, на более поздний срок, но выбрали 26 число, мы уже настроились», — рассказывает жених Вадим Азарсков.

«Мы все уже купили и поэтому решили не приносить. Мы давно выбрали этот день, это день Красной горки и с древнейших времен все женились именно в этот день, а нам сам бог велел. Изменился сбор гостей, мы все переносим на лето, то есть с родственниками встретимся. Приедет у меня только мама с бабушкой, они нас поздравят, а потом будет семейный обед, и вот так вот отпразднуем, но все основные летом», — говорит невеста Ангелина Азарскова (Тимофеева).

По словам работников ЗАГС, ситуация в целом не изменилась, процент отмены свадеб не так уж и велик.

Однако с торжественной обстановкой, гостями и рестораном в режиме самоизоляции пришлось попрощаться. Свадебный наряд теперь приходится дополнять защитными масками и перчатками, а праздничное видео украдкой снимать исключительно на GoPro или телефон.

В целом вся свадебная индустрия переживает сейчас не лучшие времена, все словно замерло в ожидании изменений.

Ольга Певцова работает свадебным фотографом уже более 10 лет, сложившаяся ситуация для нее в новинку. Снимает только тех, с кем договорилась давно, новые заказы пока не берет, всю предоплату пришлось вернуть. На самоизоляции теперь фотографирует в основном предметы.

«Очень много заказов отменилось, потому что люди теряют работу, праздничное настроение, кто-то переносит, но молодожены даже не знают даты переноса, и новые заказы пока опасаются бронировать. Все зависит от людей: кто-то спокойно относится, что у него 6 июня, и надеется, что все хорошо не отменится, а кто-то наоборот — 16 августа переживает, как бы нас не закрыли на карантин вообще до конца года», — делится фотограф.

И пока неизвестно, когда эпидемия пойдет на спад, молодоженам приходится переносить торжественную часть церемонии на более поздние сроки, а тем, кто не готов мириться с новыми правилами — и в целом свадьбу. Но сидеть на самоизоляции лучше все же не в одиночку.