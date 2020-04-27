Свыше трех миллионов тестов на коронавирус провели в России

Москва, 27 апреля. Специалисты провели в России свыше трех миллионов тестов на выявление коронавируса нового типа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«В Российской Федерации проведено более трех миллионов тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что только за минувшие сутки провели 139 тысяч исследований.

Как уточняет «Газета.ru», под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфицирование на сегодняшний день остаются около 183 тысяч человек.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. Затем инфекция быстро распространилась по миру, заболели более 2,9 миллиона человек. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По последним данным, в России зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 6,7 тысячи пациентов удалось вылечить, 747 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах действует режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а работодатели по возможности разрешили сотрудникам работать удаленно.

Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется примерно через 10-11 месяцев, с учетом всех клинических испытаний.