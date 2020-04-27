Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания во время эпидемии

Москва, 27 апреля. Горячая линия по вопросам оптимизации рациона питания в период эпидемии коронавируса начала работу на базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специальный контакт-центр запустили для оперативного информирования и консультативной поддержки россиян. Его главная задача — помощь гражданам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей.

Россияне могут получить ответы на вопросы от ведущих специалистов: докторов и кандидатов медицинских наук, высококвалифицированных врачей-диетологов. Эксперты расскажут о принципах оптимального питания и необходимом наборе продуктов, которые важно включать в среднесуточный рацион во время самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19.

«Подбирать правильное питание в такой ситуации необходимо как здоровым людям, так и имеющим алиментарно-зависимые заболевания. Эксперты учитывают химический состав и энергетическую ценность рациона, поясняют, как правильно составить режим питания, и составляют рекомендации по физической активности», — говорится на сайте.

Отмечается, что при обращении в контакт-центр также можно будет уточнить, в частности, способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по технике безопасности при заказе еды на дом в условиях эпидемии коронавируса. В ведомстве рассказали, какие правила гигиены должны соблюдать курьеры во время доставки.