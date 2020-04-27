Нефтяной кризис завершится победой России. Колонка Евгения Беня

Цены на майские фьючерсы американской нефти WTI на прошлой неделе достигали минус 40,32 доллара за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы вынуждены избавляться от сырья (в условиях острого дефицита емкостей для хранения) до начала действия договора ОПЕК+ о снижении добычи. В то же время июньские фьючерсы WTI снижались до минимальных демпинговых значений, что указывает на договоренности некоторых американских компаний по попытке таким образом в дальнейшем расширить сегмент сбыта.

При этом Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК+ попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным журналистов, к расследованию подключились ФБР и Госдепартамент США. Один из источников Bloomberg рассказал, что подозрительные сделки по фьючерсным контрактам также расследует британское управление по финансовому регулированию и надзору.

Когда с 1 мая соглашение от 12 апреля ОПЕК+ о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки заработает в полной мере, то, можно надеяться, удастся избежать новых рывков цен на нефть к безудержному падению. Тем не менее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook высказался, что происходившее в отношении нефтяных фьючерсных контрактов «очень напоминает картельный сговор». Потом, правда, он удалил эту запись.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предложила нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе отсрочить платежи за поставленную нефть на срок до 90 дней, а такая мера — часть политики Эр-Рияда по увеличению своей доли на рынке. Правда, Saudi Aramco опровергла эти данные. В связи с этим вспоминается, что, образно говоря, дыма без огня не бывает.

США и Саудовская Аравия в связке еще с 1974 года

Конечно, США и Саудовская Аравия, как и Россия, в дальнейшем не заинтересованы в низких ценах на нефть, тяготеющих к еще большему падению, но в Вашингтоне и в Эр-Рияде как всегда озабочены расширением своих долей на рынке, а значит, по возможности, вытеснением российских производителей нефти.

При этом Саудовская Аравия находится в связке с США, а значит в зависимости от них, еще со времен соглашения между странами 1974 года. Суть соглашения была предельно проста: США обязались покупать нефть у Саудовской Аравии и поставлять ей военную технику и оборудование. Саудиты в ответ пообещали вкладывать миллиарды нефтедолларов обратно в казначейские облигации США и финансировать расходы Штатов. Король Саудовской Аравии при этом настоял на том, чтобы сведения об инвестициях королевства держались в строгом секрете. Лишь спустя 40 лет в Bloomberg узнали об этом условии, изучив дипломатические материалы из базы данных Национального архива США. Когда Штаты начали выпускать ежемесячные отчеты о держателях государственного долга, Саудовскую Аравию «прятали» в группе из 14 стран, которые в официальных документах назывались просто «экспортерами нефти».

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg в 2018 году подчеркнул, что королевство закупило в США 60% вооружения после прихода к власти президента Дональда Трампа, а еще 40% произвела внутри страны по американским технологиям.

«Эти договоренности включали в себя производство части вооружений в Саудовской Аравии, благодаря чему будут созданы рабочие места в обеих странах. Отличная торговля и прибыль для двух стран, что способствует экономическому росту, а также помогает укрепить нашу безопасность», — заявил бен Салман.

Наследник престола в том же интервью напомнил, что при президенте Бараке Обаме США проводили на Ближнем Востоке политику, которая противоречила целям Саудовской Аравии, однако Эр-Рияд сумел защитить свои интересы. Во времена правления президента США Дональда Трампа интересы саудитов, ведущих активную конкурентную борьбу с Ираном за широкий спектр влияния на Ближнем Востоке, полностью совпадают с нынешними задачами Штатов в отношении Тегерана.

Блицкриг Эр-Рияда

Однако, когда в марте Россия отказалась от договоренностей в формате ОПЕК+ — от очередного сокращения добычи нефти, выгодного производителям сланцевого энергоносителя в США — Саудовская Аравия решила автономно от США временно воспользоваться этой ситуацией, резко увеличив производство нефти по низким ценам для проведения блицкрига — молниеносной экспансии на рынке. Времени у саудитов на этот ход было предельно мало, потому что их поджидали, с одной стороны, неминуемо нарастающий дефицит собственного бюджета, о котором вскоре заявил Минфин королевства (соответственно, удар по социальному сектору), а с другой стороны — недовольство американских партнеров, которые пострадали от резкого падения цен на нефть не менее, чем российские производители, против интересов которых и был направлен блицкриг саудитов.

Несмотря на рост объемов добычи, финансовое положение американских сланцевых компаний оставалось сложным даже до недавнего обвала цен и резкого падения стоимости акций. Сектор поглотил огромные инвестиции, но в течение последних 10 лет не сумел показать положительной денежной динамики и при ценах на нефть выше 60 долларов за баррель. Американские производители и сервисный сектор в основном работали, покрывая лишь свои операционные затраты. Теперь же на фоне низких цен можно ожидать банкротства ряда американских сланцевых компаний.

Рынок нефти должен восстановиться после пандемии

Между тем, как сообщил «Интерфакс», среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России пока подрастает, но ведь наша страна взяла на себя, согласно сделке ОПЕК+, сокращение добычи как и другие государства, именно с 1 мая. И нет никаких оснований считать, что в нынешних условиях договоренности от 12 апреля не будут выполняться какой-либо из сторон.

При этом России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, как заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, прокомментировав слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что Россия и Саудовская Аравия будут вынуждены дополнительно сократить добычу «естественным образом» сверх обязательств по сделке ОПЕК+ от 12 апреля. Наряду с тем Маринченко не исключает, что если на протяжении мая цены будут существенно ниже 15 долларов за баррель — некоторые российские компании могут в итоге принять решение дополнительно снизить добычу.

Ликвидные же резервы ФНБ и Министерства финансов России, согласно прогнозу экономистов Deutsche Bank, могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. При этом, если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то срок исчерпания резервов будет ближе к шести годам.

Картельный сговор (неформальное соглашение) по оттеснению России с мирового рынка нефти между США, с одной стороны, и Саудовской Аравией с ее ближневосточными партнерами, с другой стороны, существует несколько десятилетий, и нынешняя краткосрочная игра Эр-Рияда по реализации исключительно собственных интересов — это лишь допустимое в сложившихся условиях временное и уже близкое к завершению отступление от правил, устанавливаемых по большей части Вашингтоном.

Судя по всему, нынешний кризис с ценами на нефть находится на пике и дальнейшего катастрофического обвала удастся избежать, потому что в нем категорически не заинтересована ни одна из сторон. Как только пандемия пойдет на убыль, а вместе с тем начнут восстанавливаться международные авиарейсы и промышленное производство — произойдет и постепенное движение вверх цен на энергоноситель параллельно с новым витком конкуренции за рынки сбыта.