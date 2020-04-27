Бузова занялась своим блогом в режиме самоизоляции

Москва, 27 апреля. Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова во время введенного в РФ режима самоизоляции увеличила свою популярность. Отмечается, что Бузова со своим возлюбленным — блогером Давидом Манукяном — снимает видео для личного блога, устраивает прямые эфиры и продолжает удерживать публику возле своей персоны.

Как пишут средства массовой информации, по мнению специалистов, успех телеведущей в том, что Бузова открытая и очень трудолюбивая. По данным SM News, свою карьеру Бузова начинала строить на телевидении, то рядом с ней была «не менее нестандартная Ксения Собчак».

По мнению журналистов, Бузова на собственном примере показывает, что нет ничего невозможного, а достичь успеха можно, даже если у тебя изначально нет связей в мире шоу-бизнеса.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают, что их отношения вышли на серьезный уровень. Стало известно, как Бузова зовет возлюбленного, когда остается с ним наедине. Об этом звезда рассказала во время прямого эфира с Марьяной Ро.

Певица и телеведущая отмечает, что ей очень повезло с бойфрендом. Ранее Бузова неоднократно сталкивалась с мужским предательством и едва не потеряла веру в любовь, но Манукян смог ей доказать, что искренние чувства действительно возможны.

Манукян на момент знакомства с Бузовой уже был достаточно успешным блогером, однако зарабатывал гораздо меньше избранницы. Поэтому Давиду пришлось выкручиваться разными способами, чтобы делать девушке дорогие подарки. Эта самоотверженность блогера и покорила Ольгу Бузову.

Ольга и Давид сейчас живут вместе. За время своих отношений они ни разу не поссорились. Их многочисленные забавные ролики в соцсетях доказывают, что они действительно любящая пара. Бузова признавалась, что готова к свадьбе, но при этом пока не намерена отказываться от творчества и карьеры ради семьи.