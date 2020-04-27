МЧС России посоветовало ходить в магазины только в защитных масках

Москва, 27 апреля. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГО ЧС) МЧС РФ посоветовали гражданам заходить в магазины только в защитных масках и по возможности надевать перчатки, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом нового типа.

«Следите за тем, чтобы не касаться рта или носа руками, которыми вы держались за корзинку или тележку», — порекомендовали в институте.

Россиянам посоветовали выходить в магазин в то время, когда там меньше всего покупателей, и соблюдать при этом дистанцию в 1,5 метра. Оплачивать покупки специалисты порекомендовали картой или приложением со смартфона. По возвращении домой необходимо как следует помыть руки и упаковки с продуктами, добавили в институте.

Специалисты напомнили, что на открытом воздухе маска не нужна, если поблизости нет других граждан, передают «Известия».

В России зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 6,7 тысячи пациентов удалось вылечить, 747 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах действует режим самоизоляции.

Как сообщает «Газета.ru», Москва остается лидером по количеству заболевших — более 42 тысяч человек.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять правил, которые позволят избежать заражения коронавирусом при походе в магазин. Одно из них включает в себя использование санитайзера или антисептика.