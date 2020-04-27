Билл Гейтс оценил сроки запуска промышленного производства вакцины от коронавируса

Нью-Йорк, 27 апреля. Запустить промышленное производство вакцины от коронавируса при самом оптимистичном сценарии получится не раньше, чем через год, однако два года — это более реалистичный срок. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN.

«Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Нам может это не удаться, на это может потребоваться не менее двух лет», — сказал Гейтс, отвечая на вопрос, возможен ли в скором времени прорыв в выпуске вакцины.

Основатель IT-компании напомнил, что начать использование вакцины не получится без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата. Гейтс считает необходимым выбрать самые многообещающие разработки и параллельно налаживать их производство, пишет «Вечерняя Москва». Отметим, что основатель Microsoft вместе с супругой выделил 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских разработок в список перспективных вакцин, напоминает Infox.ru. В перечень попали шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Всего в списке ВОЗ насчитывается 86 вакцин, 77 из них проходят доклинические исследования, передает RT.