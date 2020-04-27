Производителей антисептиков в РФ могут освободить от уплаты акциза на спирт

Москва, 27 апреля. Минфин России предлагает внести в Налоговый кодекс поправки, разрешающие предприятиям закупать денатурированный этиловый спирт без уплаты акциза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным газеты «Известия», таким образом в министерстве хотят поддержать производителей дезинфицирующей продукции, в состав которой входит спирт. Как сообщает издание, производителям необходимо будет получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля или крема-геля, сырьем для которой служит такой спирт.

Выдавать документ будут налоговые органы. Свидетельство получат заявители, имеющие мощности по изготовлению, хранению и отпуску дезинфицирующей продукции. Вместе с заявкой предприятия должны будут предоставить список видов товаров с указанием номера свидетельства о госрегистрации. После этого производители получат право закупать этанол для изготовления дезинфицирующей продукции, в том числе в емкостях более 100 мл.

Уточняется, что законопроект разработан с целью не допустить удорожания данной категории товаров, и уже внесен в кабмин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил пускать на создание антисептиков и переработку нелегальный алкоголь, который идет на утилизацию.

По мнению сенатора, во время эпидемии конфискованную продукцию необходимо денатурировать и направлять на производство средств дезинфекции. Такая мера сделает невозможным ее употребление. Кроме того, Рябухин предложил правительству рассмотреть вопрос быстрого развертывания производства антисептиков в РФ. На сегодняшний день для создания данной продукции юридическому лицу необходимо получить лицензии у Минпромторга и Минздрава, а также пройти ряд проверок.