Система ОМС в России готова к борьбе с коронавирусом

Москва, 27 апреля. Специалисты в течение марта и апреля внесли в систему ОМС существенные изменения, которые позволили более эффективно организовать борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.

По ее словам, на лечение людей, заразившихся новой инфекцией, предусмотрен значительный объем средств, но и остальным пациентами помощь будет предоставлена в прежнем объеме, пусть и с коррекцией порядков ее оказания. Страховые компании обеспечивают защиту прав пациентов и своевременное их информирование.

«Система ОМС в полной мере доказала свою устойчивость и готовность к борьбе с коронавирусом», — подчеркнула Чернякова.

Она добавила, что изменения правил ОМС предполагают упрощенный порядок вхождения в систему для частных клиник, которые могут взять на себя часть нагрузки на государственные больницы и поликлиники, увеличившейся на фоне пандемии.

ФОМС, кроме того, организовал мониторинг состояния бюджетов территориальных фондов и объемов помощи, оказываемой медицинскими организациями. Такая мера нужна для своевременной компенсации медицинским учреждениям выпадающих доходов и компенсации медицинской помощи, оказываемой вне ранее утвержденных нормативов.

Чернякова заверила, что финансирование больниц не пострадает, несмотря на возможные ситуации, связанные с перепрофилированием медучреждений и введением особого режима.

Она констатировала, что ни одна страна в мире полностью не была готова к нынешней эпидемии. Однако система ОМС России благодаря точечным решениям сохранила свою устойчивость.

По последним данным, в России зафиксировано более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 6,7 тысячи пациентов удалось вылечить, 747 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах действует режим самоизоляции.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что производство вакцины против коронавируса в стране начнется до конца этого года.