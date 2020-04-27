Двойник Бузовой оказался мужчиной

Москва, 27 апреля. Пользователь TikTok с ником Небузова, потратившая три миллиона рублей на то, чтобы добиться сходства с исполнительницей и телеведущей Ольгой Бузовой, оказалась мужчиной. Она рассказал, что ей поправили связки, удалили кадык.

«Скоро голос будет более похожим на Олин», — рассказал двойник Бузовой.

Как пишет StarHit, у мужчины есть собственный PR-менеджер, и он отказался от каких-либо бесплатных комментариев по теме.

Напомним, пользователи в Сети начали подозревать то, что двойник Бузовой не женщина, после того, как разглядели у нее мужские половые признаки на одном из видео. В комментариях они рассказали, что у него «руки женские, бедра женские, все женское» и ролик лишь розыгрыш.

Другие обнаружили «грубоватые черты лица плюс яркий контуринг».

Ранее Бузова рассказала о болезненном разводе с игроком московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Артистка рассказала ведущей Елене Степаненко, которая сама недавно прекратила многолетние отношения с юмористом Евгением Петросяном, что до сих пор держит обиду на футболиста. Тарасов не только бросил поп-звезду, но и унизил ее, отобрав дом и даже подаренный автомобиль.

Бузова также вспомнила, что в тот момент Тарасов находился на пике популярности и своих спортивных показателей, сама же певица тогда зарабатывала в разы меньше супруга.

Однако спустя годы ситуация изменилась диаметрально. Сейчас в карьере Тарасова наступили непростые времена, а Бузова продолжает покорять публику новыми хитами.

Сейчас в личной жизни звезды российского шоу-бизнеса все наладилось, артистка очень счастлива со своим спутником Давидом Манукяном.